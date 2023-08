TG Voerde: Ein „Prunkstück“ soll zum nächsten Sieg führen

Voerde. Für Voerde soll gegen Hattingen-Sprockhövel der zweite Sieg her. Besonders eine Sache könnte für den perfekten Saisonstart ausschlaggebend sein.

Die Auftakthürde SG Ruhrtal hat Handball-Verbandsligist TG Voerde mit 33:29 genommen. Nun geht es am Sonntag um 19.15 Uhr im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen die HSG Hattingen-Sprockhövel, die zum Start mit 25:31 gegen den OSC Dortmund verloren hatte. Allzu viele Schlüsse will TGV-Coach Kai Henning vor dem Duell mit seinem ehemaligen Verein daraus aber nicht ziehen: „Bei Hattingen haben einige Spieler gefehlt. Wir wissen genau, zu was sie imstande sind.“

Sein eigenes Team bestätigte indes die guten Eindrücke aus der Vorbereitung und ließ sich in Ruhrtal trotz hitziger Atmosphäre und einem Rückstand von sechs Toren nicht aus der Spur bringen. „Es war ein sehr gutes Zeichen, wie ruhig die Jungs geblieben sind. Das Vertrauen in die eigene Stärke war da, nach der schweren Anfangsphase haben sie das sehr gut gemacht.“ Hinzu kommt die Tiefe im Kader, die Henning in diesem Jahr zusätzliche taktische Möglichkeiten gibt.

Erstes Heimspiel für Zugänge

Ein Prunkstück der Hausherren ist die gute körperliche Verfassung, die sie sich über die letzten Monate erarbeitet haben. Dadurch und aufgrund der zahlreichen Wechselmöglichkeiten sind sie in der Lage, im Laufe einer Partie noch zuzulegen. Mit hohem Tempo wollen sie gegen die HSG zum Erfolg kommen und beweisen, dass sie auch nach der Sommerpause in eigener Halle eine Macht sind.

Auf die heimische Kulisse freuen sich Rückraumspieler Fabian Riebeling und seine Mannschaftskollegen besonders: „Die Vorfreude ist groß, für unsere Neuzugänge ist es das erste Ligaspiel in Voerde. Unser Ziel ist es natürlich, mit 4:0 Punkten aus den ersten beiden Wochen zu gehen.“ Mit Blick auf die anstehenden Partien beim OSC und gegen den HTV Hemer, die in der Endabrechnung des Vorjahres die Plätze drei und zwei belegten, ist ein guter Start umso wichtiger. Riebeling sieht die TGV aufgrund der guten Stimmung im Team und der Neuzugänge in einer ordentlichen Ausgangsposition: „Wir hatten noch nie so einen breiten Kader. Jeder wartet auf seine Chance, stellt sich aber immer voll in den Dienst der Mannschaft. In dieser Zusammenstellung macht das einfach großen Spaß.“

Henning trifft auf Ex-Verein

Voerde und Hattingen-Sprockhövel trafen in den vergangenen Jahren häufig aufeinander. In den direkten Duellen der Vorsaison setzte sich jeweils das Heimteam durch. Für Coach Henning ist es gleichzeitig ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten: „Ich werde dort immer sehr positiv empfangen und freue mich, wenn einige Weggefährten zu uns in die Halle kommen“, sagt er.

