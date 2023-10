TG Voerde: Nach sechs Wochen Pause folgt nun das Highlight

Ennepetal. Sechs Wochen nur Training in fremder Halle und jetzt ein ganz besonderes Auswärtsspiel. Leicht wird das für die TG Voerde im Volmetal aber nicht.

Die vergangene Partie des Handball-Verbandsligisten TG Voerde dürften wohl nur eingefleischte TGV-Fans noch auf dem Schirm haben. Sechs Wochen ist es nun her, dass Trainer Kai Henning und seine Mannschaft in einem Ligaspiel antraten. Am Samstag um 19.30 Uhr wartet mit dem Auswärtsspiel beim TuS Volmetal gleich ein echter Kracher auf die Voerder. „Es ist eines der Spiele, auf die ich mich in der gesamten Saison am meisten freue“, blickt Kreisläufer Jannis Thomzig voraus.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga nahmen die Volmetaler in dieser Saison wieder Fahrt auf und gehören mit 8:2 Punkten zur Spitzengruppe der Liga. Im Anschluss an die Auftaktniederlage in Ferndorf fuhren sie zwei souveräne Heimsiege ein und setzten sich zuletzt im Spitzenspiel beim OSC Dortmund durch. „Sie haben eine gute Mischung – mit Spielern wie Marc Oberste und Thomas Kersebaum eine Menge Erfahrung neben vielversprechenden Talenten“, schätzt Henning den kommenden Gegner. „Dazu verfügen sie für mich über das beste Torhütergespann der Liga.“

Lange Zeit ohne eigene Halle in Voerde

Durch den sportlichen Erfolg hat auch der Zuspruch des Volmetaler Publikums wieder zugenommen. In Dortmund wurde der TuS von weit mehr als 100 Fans unterstützt, in den Heimspielen können sie auf noch mehr Rückhalt bauen. „Die Stimmung dort wird richtig gut sein. In Volmetal an einem Samstagabend ist ein Highlight für uns Spieler“, freut sich Thomzig.

Wie gut die TGV auf diese Herausforderung vorbereitet ist, wird sich am Samstagabend zeigen. Durch die Verlegung eines neuen Bodens in der Reichenbachhalle mussten die Voerder mehrere Wochen ohne eigene Halle auskommen. Für den Trainingsbetrieb schlossen sie sich mit dem Nachbarn RE Schwelm in deren Dreifeldhalle zusammen und absolvierten zusätzlich eine Einheit bei der HSG Herdecke/Ende. „Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei den Verantwortlichen bedanken“, sagt Henning.

Henning fordert mehr Tempo und defensive Stabilität

So war die Arbeit im Training auch aufgrund einiger erkrankter Spieler viel Stückwerk, hatte aber durchaus auch positive Seiten, wie Thomzig hervorhebt. „Dass wir mehrfach in die Schwelmer Halle konnten, hat uns geholfen, trotz der langen Pause handballerisch unseren Rhythmus zu bewahren. Dazu haben auch die Trainingsspiele am Ende der Einheiten beigetragen. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis und konnten so einige taktische Mittel ausprobieren.“

Trotz sechs Wochen ohne Ligaspiel und dem starken Gegner blicken die Voerder zuversichtlich auf das Kräftemessen mit dem TuS. In den bisherigen vier Partien zeigten sie offensiv über weite Strecken gute Leistungen, die zwei Niederlagen in Dortmund und gegen Hemer waren in erster Linie defensiven Mängeln geschuldet. Henning erwartet von seiner Mannschaft hier eine klare Steigerung: „Wir müssen das Tempo hochhalten, allen voran aber defensiv stabil stehen und das Volmetaler Angriffsspiel in den Griff bekommen.“

