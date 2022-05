Thorsten Stephan bleibt den Gevelsberger Frauen treu

Gevelsberg. In welcher Liga die Frauen der HSG in der kommenden Saison spielen, ist noch unklar. Wer auf der Bank sitzen wird, steht aber fest. Die Gründe:

Am Freitagabend (19 Uhr) geht es im vorletzten Heimspiel der Verbandsliga-Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede um zwei überlebenswichtige Punkte gegen den Abstieg. Bei einem Sieg dürfen Sie sich weiter Hoffnung machen, auch nächste Saison in der Verbandsliga auf Punktejagd zu gehen – bei einer Niederlage gegen die HVE Villigst-Ergste ist der Gang in die Landesliga beschlossene Sache. Tatsachen gibt es aber auch zu vermelden.

Denn mit Thorsten Stephan, der nach der Trennung von Ulli Müller als Interimstrainer im Kampf gegen den Abstieg einsprang, haben die Gevelsbergerinnen ihren ehemaligen und aktuellen Trainer auch für die kommende Spielzeit gewinnen können. Wie der Verein mitteilt, habe sich die personelle Situation unabhängig von der Ligenzugehörigkeit positiv entwickelt, so dass sich Stephan die Fortsetzung seines Engagements vorstellen kann. Gewissheit auf der Trainerbank, in der Tabelle fehlt diese allerdings noch.

Sieg am Freitag ist Pflicht

Gegen die HVE muss ein Sieg her, damit die HSG in der kommenden Saison erneut Verbandsliga spielen kann. Personell kann Thorsten Stephan am Freitag auf seinen kompletten Kader zurück greifen, einizig die Langzeitverletzte Eva Hark fehlt. „Wir wollen und müssen Freitagabend von Anfang an bereit sein und alles geben, damit wir die Punkte holen,“ sagte ein optimistischer Trainer Stephan. Für die HSG ist es das vorletzte Saisonspiel – mit zwei Siegen ist der Klassenerhalt noch aus eigener Kraft möglich.

