Tim Lang wechselt von Bochum zu EN Baskets Schwelm

Schwelm. Die ProB-Basketballer EN Baskets Schwelm planen weiter die kommende Saison. So sieht die nächste Personalie aus.

Die EN Baskets Schwelm, Halbfinalist der gerade beendeten Saison in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB, vermelden ersten Neuzugang: Tim Lang wechselt vom Nord-Meister VfL SparkassenStars Bochum in die Kreisstadt.

Siebte Personalie

Die ungewöhnliche Saison ist nun seit etwa einen Monat beendet. Die Aufsteiger in die ProA aus Itzehoe und Bochum stehen fest und planen ihre Zukunft für die neue Liga. Die EN Baskets Schwelm stellen sich ebenfalls für die kommende Meisterschaftsrunde auf und wollen erneut in der ProB angreifen. Bislang haben vom bisherigen Kader Nikita Khartchenkov, Daniel Mayr und Marco Hollersbacher ihre Zusagen für die ab September beginnende Saison gegeben. Felix Meyer-Tonndorf und Till Radtke gehen. Dario Fiorentino hat seine Karriere beendet. Nun können die EN Baskets die erste Neuverpflichtung, die siebte Personalie, vermelden.

Mit Tim Lang kommt ein junger Guard aus der Ruhrstadt. Der 21-Jährige spielte in 2019/2020 eine ordentliche Meisterschaft, musste aber anschließend auf der stark besetzten Position für den ehemaligen Schwelmer Spieler Niklas Geske und Miquel Servera Rodriguez Platz machen. Da Geske eine herausragende Saison spielte, verringerte sich für Lang die Einsatzzeit enorm. Ein Jahr zuvor erhielt der 1,91m große Backcourt-Akteur noch etwa 15 Minuten pro Partie.

Wegen des Studiums nach NRW

Doch im Aufstiegsjahr setzte VfL-Coach Felix Banobre immer mehr auf anderes Personal. Für Tim Lang war klar, dass er sich einen neuen Verein suchen musste. Der Kontakt zwischen Head-Coach Falk Möller und Tim Lang besteht schon seit längerer Zeit. Nach Abwägung aller Möglichkeiten, schienen die EN Baskets Schwelm die beste Option für Lang zu sein.

Die Bochumer waren auch nicht die erste ProB-Station von Tim Lang. Vor seinem Engagement in der Ruhrmetropole spielte der „Neu-Basket“ bei den Itzehoe Eagles unter Coach Pat Elzie und zog aufgrund eines Studiums nach Nordrhein-Westfalen. Falk Möller freut sich über die Neuverpflichtung und glaubt, dass sich dieser noch qualitativ verbessern kann: „Tim ist ein Spieler, der uns vor allem Offensiv helfen kann. Wenn er über den Sommer noch defensiv zulegt, kann er eine gute Rolle bei uns spielen.“

Auch Lang ist begeistert und schaut auf eine positive Zukunft im blau-gelben Dress: „Die EN Baskets haben mich schon in der vergangenen Saison beeindruckt. Menschlich, sportlich und vom Spielsystem her – absolut top! Ich glaube, für mich gibt es keine bessere Adresse in der ProB.“

