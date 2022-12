Tore am Fließband: BW Voerde begeistert beim WAZ-Pokal

Ennepetal/Sprockhövel. Voerde schießt beim Hallenturnier in Sprockhövel Tore ohne Ende. Am Ende erhält ein Wunder den Titeltraum der heimischen Fußballer am Leben.

Mit BW Voerde hat auch der zweite heimische Verein die Vorrunde beim „WAZ-Pokal“ erfolgreich überstanden und sich für die Zwischenrunde qualifiziert. Doch bis es soweit war, lag ein harter Weg vor den Bezirksliga-Kickern, die nur dank einer spektakulären Aufholjagd im letzten Gruppenspiel noch weitergekommen sind.

Doch auch zuvor war bei den Kickern vom Tanneneck das ganz große Fußball-Kino angesagt. Denn wenn die Voerder auf dem Hallenboden standen, fielen insgesamt die meisten Tore. „Offensiv haben wir einfach richtig Power und haben den Zuschauern damit Spektakel pur geboten“, freute sich der BW-Coach Emrah Özüsaglam über vielen ereignisreichen Gruppenspiele.

Schlechter Start

Aber der Reihe nach: Voerde erwischte zunächst einen schlechten Start in das Turnier und verloren die erste Partie mit 1:2 äußerst knapp. Gegen den Oberligisten TSG Sprockhövel ging man zwar dank eines Treffers von Flamur Zhushi in Führung, doch danach schlug Sprockhövel zurück. Mit einem Doppelpack drehte der Favorit die Partie noch und fügte Voerde zum Auftakt direkt eine erste Niederlage bei.

Im zweiten Spiel lief es für die Voerder dann besser und sie konnten ihre ersten Punkte einfahren. Gegen den A-Ligisten SV Bommern setzten sie sich mit einem knappen 4:3 durch und waren wieder voll im Turnier drin. Sinan Hajra doppelt, Facinet Sylla und Tuna Dülger erzielten die vier Treffer für ihre Mannschaft. Die dritte Begegnungen gewannen die Blau-Weißen dann ebenfalls mit 4:3 und rangen so den A-Ligisten Hiddinghauser FV nieder. Zhushi mit einem Doppelpack, Sylla und Hajra netzten zu den Torerfolgen ein.

Eigentlich schon ausgeschieden

Im vierten und letzten Spiel war ein Sieg gegen den C-Ligisten VfL Winz-Baak dann für das Weiterkommen Pflicht. Mit dem dritten 4:3-Sieg in Folge gelang das auch, doch das hat nach wenigen Minuten wohl keiner mehr gedacht. Denn die Partie lief erst vier Minuten lang, da lag Voerde bereits mit 0:3 zurück und war damit so gut wie ausgeschieden. Doch die Kicker aus der Bezirksliga fassten sich ein Herz, drehten die Partie und sorgten damit für ein Wunder in der Vorrunde. Der überragende Mann: Angreifer Nico Hyrn. Dieser schnürte für BW einen Hattrick und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass seine Mannschaft noch im Turnier ist. Den vierten Treffer der Voerder machte Dülger.

Nun geht es für die Mannschaft vom Tanneneck in der Zwischenrunde weiter, in der sie um den Einzug in das Halbfinale kämpfen. Und dabei soll es nicht bleiben: „Wenn wir jetzt schon weitergekommen sind, dann wollen wir auch so weit wie möglich kommen“, sagt der Voerder Übungsleiter.

