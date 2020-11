Der Corona-Virus sorgt dafür, dass kein Fußball stattfinden darf. Mindestens bis zum Ende des Jahres rollt kein Ball – weder im Training , noch im Spiel. Falls es weiter geht, dann mit einem zweiwöchigen Vorlauf, in dem sich die Mannschaften im Training auf den Re-Start vorbereiten können. Doch selbst das beziehungsweise das Wann ist reine Spekulation.

Die Entscheidung, die Maßnahmen zu verlängern, war erwartbar. Viele haben damit gerechnet. Dennoch fehlt der Fußball, die technischen Unzulänglichkeiten in den unteren Ligen, die kämpferischen Kompensationen, die Kommentare vom Seitenrand, die Jubelarien nach Torerfolgen. Mutmaßlich würden sogar viele Fußballer derzeit harte Trainingseinheiten absolvieren. Wenngleich unsere Umfrage zeigt, dass es viele und kuriose Ausreden gibt, um Training oder Spiel fern zu bleiben.

Uwe Jöns, Trainer FSV Gevelsberg. Foto: Marinko Prša / Archiv

Dabei sind es nicht nur die erfundenen Ausreden, die die jeweiligen Trainer zu hören bekommen – und die Trainer wissen nicht, ob sie lachen oder schimpfen sollen. Wie ein Spieler aus dem Sauerland, den der Trainer versuchte aufzuspüren, der Vater aber ihm mitteilt: „Er ist im Gefängnis.“ Das Gefängnis erwies sich als Ausnüchterungszelle. Die ausgebüxte Katze musste als Ausrede ebenso herhalten wie das Lernen fürs Studium, der geplatzte Gartenteich mit Koi-Karpfen oder ungewaschene Beinkleider wie ungeputzte Fußballschuhe.

Der liebevolle Enkel

Uwe Jöns, Trainer des aktuellen Spitzenreiters der Fußball-Bezirksliga 6, FSV Gevelsberg, schwärmt geradezu von seiner aktuellen Mannschaft: „Die Jungs sind sehr diszipliniert und geben immer gut und zeitig Bescheid. Denen können wir ein gutes Zeitmanagement attestieren.“ Aber aus seiner Zeit als Jugendtrainer kann er aus einem wahre Fundus an kuriosen Ausreden berichten. „Da hat die Oma zum vierten Mal in einem Jahr Geburtstag, weshalb das Training abgesagt werden muss. Die Freundin hat kurz vor dem Training plötzlich Karten für ein Konzert bekommen oder es steht plötzlich eine Klausur kurz bevor, für die noch gelernt werden muss“, erzählt Jöns.

Der ehrgeizige Schulsportler

Je nach Altersgruppe, das hat der FSV-Trainer erlebt, gibt es auch ganz spezifische Absagegründe: „In den C-Junioren-Mannschaften war es oft der Konfirmandenunterricht, bei den B- und A-Junioren die Klausurphasen, die ganz oft ein Training unmöglich machten.“ Vor allem die kurzfristige Absagen sind es, die häufig zum Schmunzeln anregen. So erklärte ein Spieler vor dem Freitags-Abschlusstraining: „Trainer, ich hab mir heute beim Schulsport einen Muskelfaserriss zugezogen“, um hinzuzufügen: „Aber am Sonntag kann ich spielen.“ Interessant auch diese Variante: „Mein Zug kam viel zu früh heute, ich schaff’ es nicht mehr zum Training.“

Im digitalen Zeitalter ist es deutlich einfacher, das Training abzusagen, weil der persönliche Kontakt mit dem Trainer durch die Nutzung von Facebook oder WhatsApp vermieden wird. Jöns: „Das persönliche Gespräch würde bei manchen Gründen sicher etwas schwieriger werden. Letztendlich aber kennt jeder Trainer seine „Pappenheimer“ und kann Absagen richtig einsortieren.“

Der hungrige Sprinter

Hier kann Uwe Jöns noch eine ganz spezielle Ausrede mit einem überraschenden Ende erzählen: Ein U19-Spieler schrieb ihm: „Ich komme heute 15 Minuten später, ich konnte den ganzen Tag noch nichts essen wegen der Arbeit.“ Tatsächlich erschien der Spieler auch eine Viertelstunde nach Trainingsbeginn auf dem Platz – umgezogen, in der Hand einen Döner mit Zwiebeln, Tzatziki und scharfer Sauce sowie dem Hinweis: „In fünf Minuten steige ich mit ins Sprinttraining ein.“ Großes Gelächter, als der Döner im Abfall landete und sich der Spieler erst einmal anständig Aufwärmen musste, um dann mit der Mannschaft zu trainieren.

Marco Polo, Trainer FC BW Voerde. Foto: Michael Scheuermann / Archiv

Blau-Weiß Voerdes Trainer Marco Polo ist noch nicht lange im Geschäft, hat in puncto Ausreden noch nichts Kurioses erlebt. „Wenn jemand mal nicht am Training teilnehmen konnte, hatte er immer einen guten Grund dafür – sei es beruflicher oder privater Natur“, so der frühere Spieler des TuS Ennepetal.

Der stehende Autofahrer

Viel länger als Trainer tätig ist Markus Dönninghaus , seit dieser Saison zum zweiten Mal beim VfB Schwelm. Er erinnert sich an einen besonders krassen Fall. Während seiner Zeit auf dem Harkortberg in Wetter hatte er einen ihm bekannten Torwart angesprochen und mit ihm vereinbart, als Backup für Florian Ricken zum FC Wetter zu kommen. Kurz vor Beginn des ersten Trainings rief ihn der Keeper an und sagte, dass er auf der Autobahn im Stau stünde und es später werde. „Nicht ungewöhnlich“, sagte sich Dönninghaus, „auf der A1 staut es sich ja bekanntermaßen häufiger.“ Allerdings traf der Schlussmann bis zum Ende der Trainingseinheit nicht ein. „Ich warte bis heute auf ihn“, stellt Dönninghaus fest. Seit dem Anruf aus dem Stau hat er nie wieder etwas von dem Spieler gehört.

Markus Dönninghaus, Trainer VfB Schwelm. Foto: MiSch / Archiv

Der wartende Läufer

Laufen, laufen, laufen – das sollen während des offiziellen Trainingsverbotes die Spieler des FC Silschede. Trainer Abdullah Akbaba will aber auch sicher stellen, dass seine Jungs fit bleiben. Als Kontrolle sollen ihm die Spieler die Ergebnisse über die Läufe schicken. Von einem Akteur bekam Akbaba keine Zeiten. Klarer Fall, „Apo“, wie der Trainer auch gerufen wird, fragte nach. „Ich besitze keine Laufschuhe. Deswegen habe ich welche bestellt. Aber die sind noch in der Post“, bekam er zu hören.

Das ungesunde Geläuf

Christian Hagemann hat schon viel erlebt und gehört. Doch diese Ausrede, die er vor vielen Jahren von Philipp Rath hörte, wird er nie vergessen. Hagemann war Trainer des Hasper SV, Rath war als Jugendlicher frisch vom TuS Ennepetal gekommen. Rath könne nicht mehr zum Training kommen, „weil ich eine Kunstrasenallergie habe“, sagt der junge Spieler. „Er hat damals wenig gespielt und hat sich einfach nicht getraut, das zu sagen”, erklärt Hagemann. Das hat dem Verhältnis beider nicht geschadet. Heute sind die beiden bei RW Rüggeberg aktiv.

Christian Hagemann, Sportlicher Leiter RW Rüggeberg. Foto: MiSch / Archiv

Der klamme Urlauber

Kurz vor dem Lockdown spielte der FC Gevelsberg-Vogelsang noch gegen BW Voerde II. Vor dem Spiel holte Vogelsangs Trainer Dirk Henning seine Spieler in der Kabine zusammen, um die Aufstellung und die Taktik zu besprechen. Als er in die Runde sah, stellte er verdutzt fest, dass ein Spieler fehlt. Als Henning seine Mannschaft fragte, was los sei, kam heraus, dass sein Spieler noch eben Winterreifen auf Ebay Kleinanzeigen verkauft hatte. „Der Käufer wollte eine Probefahrt machen, also musste ich noch die Reifen aufziehen“, bekam Henning zu hören. Immerhin: der Spieler kam noch. Doch weil er zu spät war, ging ein Teil des Reifenerlöses zur Strafe in die Mannschaftskasse.

Thomas Jakobi, Vorsitzender des FC Gevelsberg-Vogelsang. Foto: Ulrich Mittag / Archiv

Auch Thomas Jakobi, Vorsitzender des FC Gevelsberg-Vogelsang, weiß um kuriose Ausreden. Ein Spieler war knapp bei Kasse, wollte in den Urlaub und bat um einen Vorschuss, die mit späterer Siegprämie verrechnet werden könne. „Wir haben uns nichts dabei gedacht und ihm das Geld gegeben”, erklärt Jakobi und wähnte seinen Spieler in der Türkei. Türkei statt Training also – doch Jacobi sah den Akteur gleich mehrmals in Gevelsberg.