Trainer Robin Singh verlängert bei den EN Baskets Schwelm

Schwelm Gute Nachrichten für die EN Baskets Schwelm: Robin Singh hat seinen Vertrag verlängert und bleibt an der Seite von Head Coach Falk Möller.

Die EN Baskets Schwelm können weiter auf die Dienste von Trainer Robin Singh bauen. Der 36-Jährige hat seinen Vertrag verlängert. Er wird auch in der kommenden Saison die RE Baskets in der 2. Regionalliga als hauptverantwortlicher Trainer betreuen und den Head Coach Falk Möller unterstützen.

"Robin hatte großen Anteil am Erfolg der letzten Saison und der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre. Ich bin froh, dass er weiterhin Teil unseres Teams ist", erklärt Möller.

Singh freut sich über das Vertrauen

Robin Singh selbst sagt: "Selbstverständlich freue ich mich über die Vertragsverlängerung. In dermaßen schwierigen und unsicheren Zeiten ist eine gewisse Kontinuität in allen Bereichen enorm wichtig. Dafür stehen sowohl der Sportvorstand als auch das Trainerteam. Ich gehe nun bereits in mein 5. Jahr in Schwelm und meine 3. Saison bei den EN Baskets. Ich danke allen für das Vertrauen, welches man mir entgegenbringt."

Gemeinsam basteln Möller und Singh nun an der Zusammensetzung des ProB-Teams für die Saison 2020/2021. Geplant ist, mit der Vorbereitung am 1. September zu starten. Die Saison der BARMER 2. Basketball-Bundesliga beginnt am 16. Oktober. Die 2. Regionalliga hat am letzten Oktoberwochenende ihren ersten Spieltag. (tm)