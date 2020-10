Trainerwechsel am Tanneneck bei BW Voerde II

Der Fußball-Kreisligist BW Voerde II hat den Trainer gewechselt: Mustafa Kara, der bisherige Coach des Abstiegskandidaten, hat aufgehört; ihn ersetzen für den Übergang das Dou Jan Macecek und Marius Hornschuh. Wie es bei dem Viertletzten der Gruppe 2 weitergehen wird, ist aktuell noch unklar.

Für Mustafa Kara waren die letzten Wochen nicht einfach. Im Sommer übernahm er die zweite Mannschaft Voerdes von dem langjährigen Trainer Sinan Akbaba. Kara, vorher bereits Co-Trainer des Teams, stieg in das nächsthöhere Amt auf und lud sich deutlich mehr Verantwortung auf seine Schultern. Nach drei Spielen der neuen Saison sah die Situation dann sehr düster aus. Die drei Auftaktspiele hat der neue Trainer alle deutlich verloren, und Voerde stand ganz unten in der Tabelle. Oft wird in solchen Situationen der Trainer rausgeschmissen oder er wirft das Handtuch von alleine. Kara ist aber keine der beiden Varianten widerfahren. Trotzdem ist er ab sofort nicht mehr Voerdes Übungsleiter.

Die Zeit hat einfach gefehlt

Der Grund dafür, dass er aufgehört hat, ist allerdings ein persönlicher: Er bekommt sein Privatleben und den Job als Fußballtrainer nicht mehr unter einen Hut. Kara fehlt nämlich die Zeit, sich ausreichend um den Abstiegskandidaten Voerde II zu kümmern. Über sein Aus sagt er: „Ich bin froh, dass ich mich jetzt auf meine privaten Projekte konzentrieren kann. Da hat einfach die Zeit gefehlt. Ich hätte aber gerne weitergemacht als Trainer. Jetzt spiele ich nur noch für die Altherren.“

Nach seinem Rücktritt sieht die Situation bei Voerde (noch) unklar aus: Einen dauerhaften Nachfolger gibt es noch nicht. Für den Übergang haben Jan Macecek, der bisherige Co-Trainer Karas, und Marius Hornschuh das Training übernommen. Am vergangenen Wochenende fuhren beide mit dem 6:2 bei Fichte Hagen II in ihrem Debüt den ersten Saisonsieg ein. Bei beiden ist aktuell allerdings unklar, wie es weitergeht.

Hornschuh spielt in Bezirksliga-Ersten

Marius Hornschuh ist Spieler der ersten Mannschaft bei Voerde. Momentan ist er aber noch verletzt, weil er sich in der Vorbereitung das Knie verdreht hat. Seit seiner Verletzung arbeitet er hart daran, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Die Zwischenzeit vertreibt er sich nun als Interimstrainer der Zweiten. „Ich hoffe, dass ich bald wieder selbst auf dem Platz stehen kann. Vielleicht ist es in vier Wochen soweit. Dann könnte ich nur noch sporadisch für die Reserve da sein“, beschreibt Hornschuh seine aktuelle Situation. Eine dauerhafte Lösung ist er also nicht.

Jan Macecek (vorne sitzend) ist bisher der Co-Trainer von Mustafa Kara gewesen. Nach der Demission seines „Chefs“ hat er zusammen mit Marius Hornschuh das Amt kommissarisch übernommen. Foto: Michael Scheuermann

Jan Macecek kommt da schon eher in Frage. Er war in den ersten Spielen der Assistent Mustafa Karas und ist nun in die vorderste Front vorgerückt. Ob er auch noch in einigen Wochen der Cheftrainer ist, ist unklar. Hornschuh kommentiert die Chancen auf einen längerfristigen Verbleib Maceceks in diesem Amt: „Wenn er seine Sache gut macht, ist er bestimmt ein Kandidat.“

Rücktritt vom Rücktritt nicht ausgeschlossen

Eine dritte Lösung wäre kurioserweise der zurückgetretene Trainer selbst. Kara wurde schließlich nicht rausgeworfen, sondern hat sich aus privaten Gründen zurückgezogen. Ein Comeback zu einem späteren Zeitpunkt wäre denkbar. Der Verein könnte entsprechend auf Zeit spielen und das aktuelle Interimsdou bis in den Winter behalten und auf eine Rückkehr Karas hoffen.

„Auf lange Sicht muss Voerde aber einen neuen Trainer finden. Entweder als Unterstützer für Jan Macecek, wenn er weitermachen würde, oder einen komplett neuen Trainer“, kommentiert Hornschuh die Lage. Er selbst geht davon aus, dass bald ein komplett neuer Trainer die Reserve übernehmen wird. Aktuell sei aber vieles unklar.