Fußball Bezirksliga Trotz einer Stunde in Unterzahl bleibt Gevelsberg am Drücker

Gevelsberg. Rot nach 28 Minuten – und dennoch spielt der FSV Gevelsberg seinen Gegner an die Wand. Dennoch reicht es am Ende wieder nicht zu einem Sieg.

Das Fazit von Lars Möske nach der Punkteteilung seines FSV Gevelsberg mit BW Haspe überrascht zunächst. „Wenn man berücksichtigt, dass wir über eine Stunde in Unterzahl spielen und trotzdem viele Chancen zum Sieg haben, muss ich den Jungs ein Kompliment machen, dass sie mit zehn Mann die Leistung abgerufen haben“, erklärte er nach dem 2:2 (1:1) gegen den Aufsteiger.

Zudem hatte Schiedsrichter Hamzah Kaichouh in zwei Situation mit seinen Entscheidungen neben der Spur gelegen. Da war zum einen der Platzverweis, der Nazir Bartu in der 28. Minute ereilte, und zum anderen der Elfmeterpfiff kurz vor der Pause. Bartu hatte ein Allerweltsfoul begangen und Rot wegen einer angeblichen „Notbremse“ gesehen, obwohl Max Schröder noch hinter ihm gestanden hatte. Und auch den Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul von Fabian Rösner an Haspes Sheklzen Imeri kritisierte Möske: „Fabi spielt ganz klar erst den Ball, danach fällt Imeri über Rösners Knie.“

Behr sorgt für aufgehellte Mienen

Gut, dass Henrik Behr den FSV schon früh mit einem satten Schuss in Führung gebracht hatte. So bedeutet der Elfmeter nur den Ausgleich. Und nach Wiederbeginn sorgte Rösner mit dem erneuten Führungstreffer dafür, dass sich beim Gevelsberger Trainergespann die Mienen wieder aufhellten. Schröder hatte den Ball sehr schön quergelegt, und Rösner ließ sich nicht zweimal bitten. Führung in Unterzahl also, und Gevelsberg bestimmte das Spiel, hatte Torchance auf Torchance.

Dass sie einen erfahrenen Torjäger wie Michel Amaral nicht aus den Augen lassen dürfen, erfuhren die Gevelsberger schmerzlich in der 64. Minute. Da war der 37-Jährige plötzlich entwischt und ließ Daniel Hamann im FSV-Tor mit seinem präzisen Schuss ins rechte Eck keine Abwehrmöglichkeit.

Am Ende ist sogar noch ein Sieg drin

Die Gastgeber steckten aber nicht auf, berannten auch weiter das Hasper Tor. „Aber der Fußballgott ist zurzeit nicht auf unserer Seite“, sagte Möske angesichts der vielen unter anderem von Stefanos Liavas, Mathias Schoger, Nick Träptau und Mergim Bozhdaraj ausgelassenen Möglichkeiten. So blieb die Freude darüber, trotz langer Unterzahl die überlegen Mannschaft gewesen zu sein. „Da muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein – und das sind wir“, so der FSV-Coach.

