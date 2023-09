Trotz Niederlage: Tor des Gegners bringt Voerde zum Staunen

Zwei Fußbälle liegen in einem Tornetz.

Ennepetal. Das zum Derby erklärte Aufsteiger-Duell in Breckerfeld endet für Voerde II ohne Punkte. Das 2:0 der Breckerfelder lässt alle Fußballfans jubeln.

Im Duell der beiden Aufsteiger zog der FC Blau-Weiß Voerde II den Kürzeren und musste sich mit 1:2 (0:2) gegen die SpVg. SW Breckerfeld II knapp geschlagen geben. Die Breckerfelder zogen durch den Sieg in der Tabelle an den Voerdern vorbei auf Platz sieben.

Die Partie fing für die BW-Reserve nicht gut an. Nach 17 gespielten Minuten rutschte ein Freistoß aus etwa 20 Meter Entfernung durch die Voerder Mauer. Der Flachschuss vom Breckerfelder Dennis Blase schlug nach einer guten Viertelstunde im Gehäuse von BW ein. Wenige Minuten vor der Halbzeit erhöhte der Gegner dann durch Torjäger Marco Reibert mit einem Traumtor auf 2:0 (38.). Nach einer Ecke brachte er das Spielgerät per Fallrückzieher im Tor unter. „Den hat er geil rein gemacht, das muss man aus neutraler Sicht so sagen“, staunte Voerdes Coach Ferhat Öztürk über den Gegentreffer.

Voerde vergibt große Chance aufs Comeback

Auf der anderen Seite vergab seine Mannschaft die große Chance zum Anschluss. Einen Elfmeter vergab der Ex-Breckerfelder Lennard Stolz – so ging es mit dem 0:2 in die Halbzeitpause. Die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung lange und mussten erst spät den Anschlusstreffer von den Blau-Weißen hinnehmen. Nach einem Steckpass ließ sich Lars Jesinghaus die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte (80.) – doch das Tor brachte letztlich nichts ein. „Das war ein Rückschlag, der wehtut“, sagte Öztürk zu der Niederlage.

