Trotz weniger Punkte: Silschedes Frauen gehen ihren Weg

Gevelsberg. Endlich hat es mit dem ersten Sieg der Saison bei den Frauen des FC SW Silschede geklappt. In der Kreisliga A2 klettert Voerde in der Tabelle.

In ihren vergangenen beiden Partien in der Bezirksliga haben die Fußballerinnen des FC SW Silschede vier ihrer bislang fünf Punkte gesammelt. In der Tabelle bedeutet die magere Ausbeute nur Rang elf von 14 – allerdings ist dabei zu beachten: Am vergangenen Wochenende besiegte Silschede den bis dato Tabellendritten PSV Bork mit 3:0 und eine Woche zuvor gab’s ein 0:0-Remis gegen den zu dem Zeitpunkt an der Tabellenspitze stehenden SV Herbern.

„Es ist eine Saison, in die wir uns rein arbeiten“, beschreibt es Coach Ali Salame. Denn anfangs waren die Gevelsbergerinnen gegen die vermeintlich starken Teams gefordert – verbunden mit zwei hohen Niederlagen gegen Rot Weiss Ahlen (1:4) und den BVB II (1:6). Doch die waren mehr oder weniger eingeplant, Siege wären Überraschungen gewesen. Trainerkollegin Alessa Geis sagte vor Saisonbeginn außerdem, dass nach der schwierigen vergangenen Spielzeit das Ziel ein Platz im Mittelfeld sei. Darauf steuert der FC nun zu. Beim Unentschieden gegen Herbern hatte Silschede sogar die gefährlicheren Chancen. Gegen Bork kontrollierten die Schwarz-Weißen das Spiel lange und gingen nach einer Ecke durch Co-Kapitänin Linda Hass in Führung, ehe Marie Ay die Begegnung mit ihren beiden Treffern entschied.

Umstellung verhilft Silschede zu mehr Stabilität

„Wir haben nach dem BVB-Spiel unsere Abwehr noch etwas umgestellt und stehen hinten sehr stabil. Zudem ist sich keine Spielerin zu schade, für die andere zu laufen“, lobt Salame, nach dessen Ansicht sich das Team „extrem entwickelt“ habe. Damit spricht er sowohl den physischen und konditionellen als auch den taktischen Bereich an. Die Trainingsbeteiligung sei hoch und die Mannschaft nicht mit der aus der vergangenen Saison zu vergleichen. „Wir müssen nun gegen die Teams aus dem unteren Tabellenbereich die gleiche starke Leistung zeigen und dürfen nicht nachlassen“, betont Salame.

Voerde und Ennepetal in der A-Liga gleichauf

In der Kreisliga A stehen der FC Blau-Weiß Voerde (Rang neun) und der FFC Ennepetal (Rang zehn) derzeit im Mittelfeld – mit jeweils elf Punkten. Da das Spiel des FFC am Wochenende abgesetzt wurde, haben die Ennepetalerinnen eine Partie weniger bestritten. Für Voerde trifft Nina Berlepp zuverlässig und kommt bislang auf neun Tore, in der Torjägerinnen-Liste bedeutet dies Platz vier.

