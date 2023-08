TSG-Reserve gewinnt Derby – Kissing ist nicht aufzuhalten

Gevelsberg. Drei Partien auf einen Blick: Sprockhövel II besteht nächste schwere Auswärtsprüfung. Gevelsberg II schießt Volmarstein locker ans Tabellenende.

Der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga hatte einiges zu bieten. Insgesamt 38 Tore fielen an diesem Wochenende – drei Partien auf einen Blick.

Die TSG Sprockhövel II hat das Derby gegen den TuS Hasslinghausen klar mit 3:0 (1:0) für sich entschieden und dem Lokalrivalen am dritten Spieltag die erste Niederlage dieser Saison beigebracht.

Dabei hätte die Partie auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. „Nach zwei Minuten können wir schon mit 0:2 zurückliegen“, gesteht Sprockhövels Coach Christian Kalina. Zwei große Chancen ließen die Haßlinghauser direkt zum Beginn liegen. „Da hatten wir Glück. Danach sind wir aber immer besser ins Spiel gekommen“, erzählt Kalina. Und so brachte Til Hasenbein die TSG-Reserve nach 21 gespielten Minuten in Führung. Eine Hereingabe von Armin Asanoski ließ Luca Kalisch passieren und Hasenbein netzte ein.

Nach der Pause erhöhte Hasenbein dann mit seinem zweiten Treffer (72.). Dieses mal gab Phil Christopeit die Vorlage. Schließlich machte Kjell Friedenberg mit dem Kopf nach einer Ecke den Deckel auf den Derby-Sieg (94.). „Ausgerechnet unser Kleinster“, hebt Trainer Kalina hervor. „Von den Ergebnissen war das ein solider Start. Zudem haben wir mit Hasslinghausen und Linderhausen zwei schwierige Auswärtsspiele weg“, sagt Kalina, dessen Team mit sieben Zählern sich mit vier Teams punktetechnisch die Tabellenführung teilt.

Borberg voll der lobenden Worte für sein Team

Einen klaren Sieg hat der FSV Gevelsberg II eingetütet. Gegen den SuS Volmarstein gewann die Reserve klar mit 5:0 (2:0) und bleibt damit auch am dritten Spieltag weiterhin ungeschlagen und spielte außerdem zum zweitem Mal im dritten Spiel zu Null. „Das war verdient und wir haben nichts anbrennen lassen. Wenn wir konsequenter vor dem Tor sind, dann wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen“, befand FSV-Coach Marvin Borberg. Der Mann des Spiels in seinen Augen: Jonathan Kissing, der mit dem 1:0 die Gevelsberger auf die Siegerstraße brachte (4.) und noch drei Vorlagen lieferte. Maximilian Meiners erhöhte noch vor der Pause. Dann machte Mamadou Sow mit einem Blitz-Doppelpack 15 Minuten vor Schluss den Sieg des FSV II klar (73., 74.). Am Ende stellte schließlich Sebastian Kissing auf 5:0 (85.). Volmarstein steht nach nun drei Pleiten am Tabellenende – zusammen mit Silschede als einziges noch punktloses Team.

Ebenfalls deutlich fiel der Sieg des SC Wengern über den SC Obersprockhövel III aus. Mit 6:0 (2:0) gewannen die Wengeraner. Kadir Yilmaz (18., 78.), Hakan Dursun (25.), Bindar Aslan (46.) Florian Grube (64.) und Paul Meckenstock (88.) schossen die Tore.

