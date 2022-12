TuS Ennepetal auf dem Weg zum ersten Titel unter Westerhoff

Ennepetal/Sprockhövel. Beim „WAZ-Pokal“ legt der TuS eine souveräne Gruppenphase hin und spielt jetzt um den ersten Titel unter dem neuen Trainer Sebastian Westerhoff.

Der „WAZ-Pokal“ hat nach zweijähriger Corona-Pause sein Comeback gegeben – und die teilnehmenden Mannschaften haben an den ersten beiden Turniertagen vor eine guten Kulisse bereits für viele gute Momente in der Halle gesorgt. Auch der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal zeigte sich bis auf eine Ausnahme in einer guten Verfassung und setzte sich gegen die Konkurrenz durch, zog in die Zwischenrunde ein und kämpft nun am letzten Tag der Sprockhöveler Veranstaltung um den Gesamtsieg.

Dabei starteten die Ennepetaler, die am Donnerstagabend in der Vorrunde Gruppenzweiter geworden sind, mit ordentlich Problemen in das Hallenturnier in der Sprockhöveler „Glückaufhalle“. Direkt im ersten Spiel unterlagen die Oberliga-Kicker gegen den SV Herbede mit 1:3. „Herbede war der beste Gegner, den wir in der Gruppenphase hatten“, lobte der neue TuS-Coach Sebastian Westerhoff bei seinem ersten Auftritt den Gegner aus der Bezirksliga. Sein Team, das als klarer Favorit in das Duell ging, erzielte zunächst durch Abdulah El Youbari den Führungstreffer. Doch danach ging es nach Ballverlusten dreimal schnell, sodass Herbede dreimal einnetzte und das Spiel drehte.

Als es dann im zweiten Spiel gegen die TSG Sprockhövel II aus der Kreisliga A ging, war ein Erfolg für die Ennepetaler zwingend notwendig, wenn es um den weiteren Turnierverlauf ging. „Der Sieg war da schon Pflicht, um weiter die Chance zu haben weiterzukommen“, sagte Westerhoff. Dieser Aufgabe wurde seine Mannschaft gerecht und siegte im zweiten Spiel klar mit 4:1. Dreimal brachte Marius Müller die Klutertstädter zum jubeln, einmal war es Lilian Reyes Mellado, der für den TuS den Ball über die Linie bugsierte.

Erste Eindrücke gesammelt

Im letzten Spiel des Tages war dann der A-Ligist Hedefspor Hattingen der Gegner. Gegen diesen setzte sich Ennepetal knapp mit 2:0 durch. Ramin Shabani brachte mit dem ersten Treffer den TuS auf die Siegerstraße, danach machte Marius Müller mit seinem vierten Turniertreffer den Einzug in die Zwischenrunde klar. „Wir hatten eine wirklich starke Gruppe und umso glücklicher bin ich, dass wir weiter gekommen sind“, sagte der Übungsleiter.

Mit dem ersten Tag sei der neue TuS-Trainer sehr zufrieden gewesen. Vor allem konnte er sich ein erstes Bild von seiner neuen Truppe machen und war positiv überrascht. „Wenn wir zwischen den Spielen zusammen gesessen haben, habe ich schnell gemerkt, dass das alles gute Jungs in der Mannschaft sind, die offen und wirklich nett sind“, freut sich der Coach. Am Finaltag hat der Übungsleiter nun erneut die Gelegenheit, sein Team besser kennenzulernen.

So geht es weiter

Für den letzten Tag des „WAZ-Pokal“ nimmt sich der Oberligist dann viel vor. Am Ende soll im Optimalfall der erste Titel unter Trainer Westerhoff her. Das wäre für ihn der perfekte Einstand und würde auch bei den Spielern direkt für gute Stimmung sorgen. Das der erste Platz auch das ausgerufene Ziel der Klutertstädter ist, darum redet auch der Coach nicht groß herum. „Wenn man an so einem Turnier teilnimmt, dann will man das natürlich auch gewinnen“, sagt er.

Nun geht es für den TuS Ennepetal in einer weiteren Gruppenphase um den Einzug in das Finale. Dabei wartet der SC Obersprockhövel nun im Doppelpack. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des SCO warten nun in der Zwischenrunde. Zudem geht es im Derby gegen den Lokalrivalen BW Voerde. „Das wird noch einmal deutlich schwieriger“, ist sich der Ennepetaler Trainer sicher.

Wenn seine Truppe auch diese Runde überstehen sollte, dann geht es noch am gleichen Tag in die Endphase. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Halbfinale. Dort würden dann die Gewinner der Parallelgruppe warten. Ein möglicher Gegner für das Halbfinale und Endspiel wäre der Oberligist TSG Sprockhövel. Aber auch die Zweite der TSG, die in der Vorrunde gegen den TuS gewannen und Gruppenerster wurden, hat sich für die Zwischenrunde qualifiziert. Die übrigen beiden Teams, die am letzten Turniertag noch um den Sieg kämpfen, sind die beiden Landesligisten SG Welper und FC Wetter.

