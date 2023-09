TuS Ennepetal: Besonderes Geburtstagsgeschenk für die Stadt

Ennepetal. 75 Jahre gibt es die Stadt Ennepetal in diesem Jahr – das hat die dritte Mannschaft des TuS zum Anlass für ein ganz besonderes Trikot genommen.

Wer sich in Zukunft die Spiele der dritten Mannschaft des TuS Ennepetal anschaut, wird ein ganz besonderes Trikot zu Gesicht bekommen. Der Fußball-B-Ligist hat anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Stadt Ennepetal im kommenden Jahr nun ein Sondertrikot herausgebracht, das ein kleines Geburtstagsgeschenk für die Stadt sein soll.

„Wir wollen der Stadt etwas zurückgeben und sie ins Rampenlicht stellen“, erklärt Spieler Philipp Brinkmann die Beweggründe hinter dem neuen Heimtrikot seiner Mannschaft. Dieses wird komplett farblos sein. Der schlichte Jerseystoff wird in Schwarz-, Grau- und Weißtönen gehalten sein. „Das soll an die Industrie und die großen Firmen in Ennepetal erinnern“, erklärt Brinkmann. Auch das Ennepetaler Logo sowie der Sponsor werden in Schwarz und Weiß aufgedruckt werden. Im Nacken wird zudem ein Flock mit der Aufschrift „75 Jahre Stadt Ennepetal“ prangen.

Premiere des Sondertrikots musste verschoben werden

Eigentlich wäre die Dritte vom TuS bereits gerne mit dem neuen Trikot aufgelaufen, doch am vergangenen Wochenende spielte Ennepetal III gegen Schwarz-Weiß Silschede II, die traditionell in denselben Farben spielen, die auch das neue TuS-Trikot zieren, weshalb die Premiere des Jubiläumstrikots noch verschoben werden musste. Am kommenden Wochenende hat Ennepetal spielfrei, danach soll das neue Gewand gegen die TSG Herdecke II zum ersten Mal getragen und damit auch eingeweiht werden.

Ab da wird das Trikot dann dauerhaft die Spielbekleidung der Ennepetaler sein. Auch in der kommenden Saison soll es weiter getragen werden.

„95 Prozent unserer Mannschaft sind Ennepetaler und schon seit Jahren im Verein. Wir haben eine hohe Identifikation mit dem TuS Ennepetal und der Stadt Ennepetal. Wir werden das Trikot deswegen mit Stolz tragen und freuen uns auf das erste Spiel damit“, sagt Brinkmann.

Das Schwarz-weiße Sondertrikot kann auch über den Verein gekauft werden. Dazu meldet man sich bei Interesse am besten über Instagram bei der dritten Mannschaft des TuS Ennepetal.

