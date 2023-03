Fußball Oberliga TuS Ennepetal: Darum reißt Westerhoffs Serie in Rhynern

Hamm. Die Ennepetaler kassieren die erste Niederlage in diesem Jahr und unter Neu-Trainer Westerhoff. So kam die Pleite gegen Rhynern zustande.

Irgendwann musste sie reißen, die Punkteserie des TuS Ennepetal in der Fußball-Oberliga. Es war die erste Niederlage in der Rückrunde und die erste von Trainer Sebastian Westerhoff im vierten Anlauf des Nachholspiels gegen den SV Westfalia Rhynern, in dem sich die Ennepetaler mit 3:1 (0:1) geschlagen geben mussten.

In der ersten Halbzeit sah es danach aus, als könnte der TuS nach Bövinghausen und Paderborn das nächste Top-Team der Liga ärgern. Die Ennepetaler verteidigten intensiv und spielten schnell nach vorne. Aus nicht allzu vielen zwingenden Torchancen wurde jedoch in der 33. Minute nach Foul an Ramin Shabani ein Elfmeter zugunsten des TuS, den Marius Müller zur Ennepetaler Führung verwandelte.

Das Tor ist leer

Im zweiten Durchgang drehte sich das Spiel. Einer von vielen Freistößen der Gastgeber, der aus halbrechter Position Richtung Ennepetaler Strafraum flog, konnte nicht geklärt werden – bis schließlich Rhynerns Tim Neumann aus der Drehung den Ball zum Ausgleich unter die Latte bugsierte und Keeper Marvin Weusthoff keine Chance ließ (52.). Michael Wiese verwandelte eine Viertelstunde später zur 2:1-Führung für die Heimelf. Im Vorfeld hatten sich die Ennepetaler über zwei mögliche Foulspiele beklagt. „Klare Foulspiele waren es vielleicht nicht, aber man kann sie definitiv pfeifen. Das ist unglücklich, aber ich mache die Niederlage nicht an der Schiedsrichterleistung fest“, sagte Westerhoff.

Zumal der TuS kurz vor Schluss durch Cedric Hupka zum Ausgleich hätte kommen können, als dieser den Ball nach einem Lupfer Zentimeter am Pfosten vorbei setzte (90.). Die Entscheidung brachte Lennard Kleine in der Nachspielzeit. Nach einem langen Ball, für den Marvin Weusthoff aus dem Tor stürmte, landete der Ball bei Rhyners Stürmer, der aus fast 40 Metern ins leere Tor traf. „Eine Niederlage verkraften kann ich nie, aber dass es jetzt gegen Rhynern passiert ist mir lieber, als wenn wir gegen Sprockhövel verloren hätten“, meinte der TuS-Trainer kurz nach dem Spiel.

