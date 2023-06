Jugendfußball TuS Ennepetal: Die A-Jugend will diese Saison hoch hinaus

Ennepetal. Die A-Jugend will nach sechs langen Saisons endlich wieder in die Landesliga zurückkehren. Acht neue Spieler kommen. So soll das Ziel gelingen.

Bei den Fußballern vom TuS Ennepetal hofft man darauf, dass der ältesten Jugendmannschaft in der kommenden Saison der große Wurf gelingt: Nach sechs langen Spielzeiten in der Bezirksliga soll die A-Jugend endlich die Rückkehr in die Landesliga schaffen.

„Langsam wird es Zeit“, sagt auch Olcay Zaraoglu, der Sportlicher Leiter der U19. Im Jahre 2017 stieg das Ennepetaler Nachwuchsteam aus der Landesliga ab. Seitdem spielt es meistens im Mittelfeld der Liga. Vor etwas mehr als einem Jahr verpassten die Ennepetaler mit einer Niederlage im letzten Saisonspiel gegen den direkten Konkurrenten die Meisterschaft nur knapp, so nah waren sie in den ganzen Jahren nie am Aufstieg. Diese Saison wurde der TuS Siebter.

Ennepetal stellt wieder zwei A-Jugend-Teams

„Wir haben aber mit 80 Prozent Jungjahrgängen gespielt“, betont Zaraoglu. Diese seien zum Großteil geblieben und sollen das Fundament für die nächste Saison bilden. Dazu kommen acht Zugänge. Lennox Richter, Denis Vogel und Tom Schönebeck kommen vom SC Wengern. Jannis Sprinz kommt von Linderhausen, Burak Akinci aus der B-Jugend der TSG Sprockhövel, Lennart Püls vom SC Obersprockhövel sowie Patrik Kristo und Mario Chitos vom TSV Fichte Hagen.

Trainer bleibt wie in der vergangenen Spielzeit der erfahrene Karl Knoche. „Unser Ziel ist klar der Aufstieg. Wir würden das gerne schaffen, müssen aber auch schauen, wie sich alles entwickelt“, sagt Zaraoglu. Positiv ist für die Ennepetaler, dass sie in der kommenden Saison wieder zwei Mannschaften in der A-Jugend stellen und sich die Teams gegenseitig unterstützen können. In der abgelaufenen Spielzeit war das nicht der Fall.

