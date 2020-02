TuS Ennepetal freut sich auf den Start bei RW Ahlen

Die Bässe wummern, die Musik ist ebenso nicht zu überhören wie die Gesänge. Nicht schön, aber laut. Gerade hat der TuS Ennepetal im zweiten Saisonspiel der Fußball-Oberliga einen schwer erkämpften Arbeitssieg errungen. Mit dem 1:0 gegen RW Ahlen. Dennis Drepper hatte zehn Minuten vor dem Abpfiff den goldenen Treffer erzielt. das Rückspiel am Sonntag im Wersestadion wird ebenfalls für die Klutertstädter von harter Arbeite und höchster Konzentration geprägt sein.

Gastgeber verstärkt sich im Winter

Bereits im Hinspiel war RW Ahlen ambitioniert, im Laufe der Saison mit dem aktuell dritten Platz diese Ambitionen auch unterstrichen. Etliche Akteure sind nach Ahlen gewechselt, die mit Haltern den Regionalligaaufstieg geschafft haben. Im zweiten Saisonspiel im Bremenstadion war die starke Struktur zu erkennen. Diese wird nach der Winterpause stärker und besser sein. „Ahlen hat sich enorm verstärkt, die werden die ersten beiden Wiedenbrück und Meinerzhagen im Laufe der Saison noch ordentlich einheizen“, ist sich Ennepetals Trainer Alexander Thamm sicher.

Aus der Regionalliga sind die Mittelfeldspieler Francesco de Pierro (offensiv) und Yasik Altun (defensiv) vom SV Lippstadt ins Wersestadion gewechselt. Das ist schon ein Pfund. Eine Verstärkung für eine Mannschaft, die sich bereits ausgesprochen stark generiert hat, die kompakt steht, im Mittelfeld kaum etwas anbrennen lässt, die ein komplettes Spiel lang Hochgeschwindigkeitsfußball zelebriert. „Wir dürfen nie an Konzentration nachlassen. Das wird ein schweres Spiel. Aber für das erste Spiel nach der Winterpause ist es genau das Richtige für uns“, so Thamm, der auch auf die Atmosphäre beim ehemaligen Zweitligisten verweist. „Ein Hauch von Bundesliga wird uns erwarten. Das wird richtig klasse, das macht richtig Spaß, das wird ein geiles Spiel“, so der Ennepetaler Trainer.

Genau das richtige Spiel

Es wird eine Herausforderung für den TuS Ennepetal, der im letzten Test gegen den Landesligisten SC Obersprockhövel endlich eine lange Durststrecke überwunden hat, den ersten Sieg seit dem 3:1 gegen Paderborn II am 13. Oktober eingefahren hat. „Das tut gut, keine Frage. Wenngleich ich das nicht überbewerten will“, so Alexander Thamm. Schließlich habe seine Mannschaften gutes Potenzial, erarbeite sich auch gute Chancen. Auf der anderen Seite werden Chancen leichtfertig vergeben. Auf der anderen Seite sorgen leichtfertige Fehler dafür, dass der Kontrahent gefährlich Chancen kreieren kann. „Hier ist unser Ansatz“, so Thamm, der noch einmal betont, dass seine Truppe durchaus das Potenzial hat, am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel zu stehen.

Personell kann der Ennepetaler Trainer fast aus den Vollen schöpfen,. Anton Cichos und Alessio Lepore werden fehlen, sind angeschlagen. Ob Regionalliga-Neuzugang Wilfried Sarr eine Option sein wird, ist fraglich. Bisher konnte er aus privaten und beruflichen Gründen nur unregelmäßig am Training teilnehmen. Auf jeden Fall wird Winterneuzugang Andrew-Marchall Kandall-Moullin eine Alternative sein. Doch wie genau Alexander Thamm seine Elf aufstellen wird, wird sich kurzfristig entscheiden.

Da kann der 2:1-Sieg in Obersprockhövel nur ein Fingerzeig sein. Daher ist es allenfalls wahrscheinlich und nicht ausgeschlossen, aber keinesfalls gesetzt, dass Bollmann und Frölich die Innenverteidigung, Gerling und Yasar auf den Außenbahnen starten werden. Ob Kandall-Moullin und Hausmann auf der Doppel-Sechs, El Youbari und Gallus weiter aus dem Mittelfeld heraus hinten helfen und vorne füttern. Und ob vorne Nettersheim, Müller oder Drepper zunächst auflaufen werden. Qualität, und da hat der Trainer recht, hat der TuS Ennepetal, um in Ahlen bestehen zu können.