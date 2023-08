TuS Ennepetal II: Furioser Saisonstart ist schnell abgeharkt

Ennepetal. Gleich zum Auftakt setzte der Aufsteiger gegen Lüdenscheid ein dickes Ausrufezeichen – doch jetzt wartet gleich der nächste Landesliga-Absteiger.

Als Aufsteiger gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hat der Fußball-Bezirksligist TuS Ennepetal II am ersten Spieltag. Mit 3:1 gewann das Team von Trainer Marius Hornschuh beim Landesliga-Absteiger RW Lüdenscheid trotz einer fast einstündigen Unterzahl. Das steigert natürlich das Selbstvertrauen vor der nächsten großen Herausforderung am Sonntag auf heimischen Platz im Bremenstadion (13 Uhr) gegen den nächsten Landesliga-Absteiger vom SC Berchum-Garenfeld.

Verändert hat sich an der Ausgangsposition vor dem Spiel gegen die allgemein als sehr stark eingeschätzten Berchumer nicht viel für Marius Hornschuh. „Wir haben den vergangenen Sonntag schon abgehakt, das wird am Sonntag wieder ein ganz anderes Spiel“, sagt der Ennepetaler Aufstiegscoach. „Da kommt ein richtig großer Brocken auf uns zu.“ Das mit dem SCBG zu rechnen ist, zeigte sich am ersten Spieltag, als die Mannschaft von Trainer Fabian Kampmann den SC Hennen souverän mit 4:0 in die Schranken wies. Außerdem weiß Ennepetals Hornschuh aus seiner aktiven Zeit noch genau, wie gut der kommende Gegner ist. „Das waren immer harte Spiele für uns“, sagt der Ex-Stürmer, der im Trikot von BW Voerde oft auf die Berchumer traf.

Wichtige Kräfte werden fehlen

Nicht leichter wird die Aufgabe aufgrund der Ausfälle auf Ennepetaler Seite. David Riedel wird nach der für ihn untypischen Gelb-Roten Karte gesperrt fehlen, zudem sind Atakan Yedek und vermutlich auch Torjäger Joe Hellmann nicht mit an Bord. Dafür kehrt Fynn Starker zurück.

