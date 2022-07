TuS Ennepetal: Oberligist will Fritz-Selve-Turnier gewinnen

Ennepetal. Der TuS Ennepetal möchte der Favoritenrolle beim Fritz-Selve-Turnier gerecht werden. Diese Oberliga-Spieler wird Coach Petkovic nicht einsetzen.

Das Wochenende könnte für den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal durchaus anstrengend werden. Die Kicker aus dem Bremenstadion nehmen nämlich am Fritz-Selve-Turnier teil, das auf dem Platz des SC Berchum/Garenfeld ausgetragen wird. Dort warten ambitionierte Teams auf sie.

Doch trotz guter Gegner geht die Mannschaft von Coach Dragan Petkovic als klarer Favorit in das Turnier. Die Gegner in der Gruppenphase heißen BSV Menden und SV Hohenlimburg, die beide in der Landesliga an den Start gehen. „Wir gehen als ranghöchste Mannschaft in das Turnier und wollen um den ersten Platz spielen“, fordert Petkovic. „Doch“, und das schiebt er hinterher, „wenn das nicht klappen würde, wäre das nicht schlimm.“

Wichtige Spieler werden fehlen

Denn für den Wettkampf wird der Übungsleiter auf eine Reihe von Spielern verzichten. Hendrik Brauer, Leon Enzmann, Stefan Siepmann, Deniz Yasar und Abdulah El Youbari sind die namhaftesten, die beim Fritz-Selve-Turnier nicht auflaufen sollen.

Das sind zwar wichtige Spieler, die nicht auf dem Platz stehen werden, doch für den Trainer nicht weiter schlimm. „Wir haben einige Spieler im Kader, die bisher noch nicht so viele Minuten bekommen haben“, eröffnet Petkovic. „Und wir wollen eher die Leute bei dem Turnier einsetzen, die meist weniger zu Zuge gekommen sind“, erklärt er. Gute Beispiele dafür sind Moritz Müller, Fynn Starker oder Kevin Meckel. Diese Akteure sollen dann die bisher verpasste Einsatzzeit wieder aufholen können.

Aufbauspiel im Fokus

Wenn dann am Samstag der TuS sein erstes Spiel beim Hagener Turnier hat, das über zwei Tage geht, legt der Verein vor allem auf zwei Aspekte das Augenmerk. Zum einen soll das Aufbauspiel im Fokus stehen. „Wir haben in den vergangenen Wochen einige Varianten im Training einstudiert“, so Petkovic. Zum anderen möchte er sich beim Wettbewerb in Hagen auch auf die Standardsituationen konzentrieren. „Diese kamen in den letzten Wochen ein wenig zu kurz“, stellt der Übungsleiter fest.

Am ersten Turniertag wird beim Fritz-Selve-Turnier die Gruppenphase ausgespielt. In der zweiten Gruppe wird sich der Gastgeber SC Berchum/Garenfeld mit dem SC Obersprockhövel sowie dem FC Iserlohn messen. Am zweiten Tag stehen dann die Platzierungsspiele an.

Positive Zwischenbilanz

Drei Partien also, die auf jedes Team zukommen werden. „Für uns wird das noch einmal ein sehr guter Test werden“, ist sich Petkovic sicher, der mit der aktuellen Vorbereitung sehr zufrieden ist. „Bisher haben wir noch kein Spiel verloren“, stellt er erfreut fest. Zudem erkennt er eine positive Tendenz: „Wir entwickeln uns von Spiel zu Spiel weiter.“ Nun soll der nächste Schritt folgen.

