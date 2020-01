Ennepetal. Am Donnerstag nimmt der TuS Ennepetal, der die fairste Mannschaft in der Fußball-Oberliga stellt, das Training wieder auf.

TuS Ennepetal stellt die fairste Mannschaft

Wenn am kommenden Donnerstag, 9. Januar, der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal sein Training für die Vorbereitung auf den Rest der Saison wieder aufnimmt, dann geschieht dies weitestgehend ohne Sorgen. Aber auch ohne personelle Veränderungen, mit dem guten Gefühl, die fairste Mannschaft bisher zu sein und den Kampf um den Klassenerhalt zuversichtlich aufnehmen zu kommen.

Keine personelle Veränderungen

„Es ist nichts geplant, aber man weiß nie, ob noch etwas innerhalb der Wechselperiode passiert“, so Trainer Alexander Thamm. Immerhin habe es den einen oder anderen interessierten Spieler gegeben. Dass es einen Akteur geben könne, der Absichten habe, das Bremenstadion zu verlassen, davon wisse er nichts. „Wir haben ein gute Truppe, die Spieler kommen prima miteinander aus“, beschreibt Thamm die Stimmung. Möglich, dass die beiden US-Boys einen Unsicherheitsfaktor darstellen könnten, dass Oliremi Martins Williams und Sevag Kherlopian nicht aus ihrer Heimat in Übersee zurück kommen könnten. „Das sind unsere Brasilianer, da gibt es einen Rest an Unsicherheit“, sagt Alexander Thamm – und lacht. Natürlich geht er davon aus, dass beide Spieler wieder dabei sein werden.

Das gilt ebenso für die Spieler aus dem Oberliga-Kader, die auch in der Kreisliga für die Reserve eingesetzt werden. Da passe es prima zusammen, dass vor allem junge Spieler in den unteren Ligen ihre Spielpraxis bekommen.

Kritik an Kritik von Brandao

Beim TuS Ennepetal gibt es offensichtlich eine Harmonie zwischen der ersten und zweiten Garnitur, wie es nicht überall üblich ist – es oft auch rund ums Bremenstadion nicht so war. „Ohne die tatkräftige Unterstützung aus dem Oberligakader wären wir aufgeschmissen. Wir brauchen diese erfahrenen Spieler, von denen keiner älter als 22 ist und die zusammengerechnet auf ganze 508 Minuten Einsatzzeit in der Oberliga kommen“, so Sören Schwietering aus der Kreisliga-Mannschaft. Dass es Kritik an dieser Praxis gebe, wundert Reserve-Sprecher Marc Schulte nicht wirklich. „Diese Diskussionen gibt es ewig“, sagt er. Nur, dass ein Spieler, der sich kaum am Bremenstadion habe blicken lassen, die Praxis beim TuS Ennepetal so stark kritisiere, wundere ihn. Gemeint ist Alexander Brandao, der mittlerweile für die SpVg Linderhausen spielt. „Den Spieler kennen die wenigsten von uns“, beschreibt Schwietering. Und Schulte ergänzt: „Er war kaum dabei. Wenn er nicht verletzt war, war er krank. Er hatte im vergangenen Jahr eine Trainingsbeteiligung von vielleicht 20 Prozent.“

Schwung durch Ersatzspieler

Für Alexander Thamm gibt es ohnehin nicht den gestandenen Oberliga-Spieler. Ihm sei es egal, ob ein Spieler 30 Jahre alt ist und 300 Oberliga-Spiele auf dem Buckel habe, oder 19 Jahre ist und nur 19 Mal in Westfalens Beletage auf dem Feld war. „Es kommt immer darauf an, wie sich ein Spieler präsentiert, wie er in die Mannschaft passt oder wie wir mit ihm zum Erfolg kommen“, sagt Thamm. Dazu gehöre aber auch, dass der eine oder andere Spieler nicht zur Start-Elf gehöre, erst im Laufe des Spiels eingewechselt werde. „Dann bekommen wir noch einmal einen ordentlichen Schwung, einen ordentlichen Ruck, der den Unterschied ausmachen kann.“ Mit Nils Nettersheim und Ibrahim Lahchaychi hatte es bereits zwei der sogenannten etablierten Oberliga-Spieler erwischt, die zunächst auf der Bank saßen, mit ihrer Einwechselungen den Klutertstädtern aber frischen, vor allem entscheidenden Wind brachten.

Zu solchen Spielern zählt Thamm aber auch das Eigengewächs Moritz Müller, der im Sommer noch ein Tor im Pfingstturnier für die eigene U19 erzielte und so ein kleines Stück Turnier-Geschichte geschrieben hat. Mittlerweile hat er sich in der Torschützenliste sowohl in der Oberliga als auch in der Kreisliga eingetragen. Thamm: „Er ist aus unserem Kader nicht mehr wegzudenken.“

Philosophie des Vereins

Freudig nimmt Alexander Thamm auch zur Kenntnis, dass seine Mannschaft die bisher fairste in der Oberliga ist – nimmt man die Feldverweise, Gelbroten Karten und die Verwarnungen als Maßstab. Kein Rot, kein Gelbrot, dafür 40 Gelbe haben die Klutertstädter bisher kassiert „Es gibt Trainerkollegen, die sagen, dass sie sich dafür nichts kaufen können. Sie haben irgendwie recht“, so Thamm. Natürlich müsse man auch mal ekelig spielen, auch mal dreckige Punkte einfahren. „Es darf aber nie unsportlich werden.

Am Ende müsse man zusammen sitzen können, um einen Kaffee oder ein Bier zu trinken. So ist Thamm auch ein wenig stolz auf die Bilanz, die auch der Philosophie des Vereins und seines Trainerstammes entspricht. „Wir leben das vor, wir versuchen, im Training Situationen mit falschen oder ungerechten Entscheidungen zu erzeugen. Auch versuchen wir, die Spieler zu provozieren, so dass sie bei den Meisterschaftsspielen auch cool reagieren können“, sagt Thamm. Ein Konzept, was offensichtlich aufgeht.

Natürlich stehen irgendwie die Ergebnisse im Mittelpunkt und somit auch die Situation in der Tabelle, das angestrebte Ziel, der Klassenerhalt. „Ich ziehe da gerne den Unmut der Schiedsrichter auf mich, um meine Spieler zu schützen“, so Thamm. So musste er auch das eine oder andere Mal hinter die Barriere, erhielt eine Eintragung im Spielbericht. Doch das kommt selten vor. Ebenso die erheblichen persönlichen Strafen. Dieses Jahr – bisher – null. Erst in der vergangenen Saison gab es lediglich einmal Rot – nach dem Spiel gegen einen aufgebrachten Lahchaychi – und einmal Gelbrot gegen Maik Bollmann, der als Abwehrchef ein taktisches Foul begangen hat. „Wir wollen stets fair spielen. Dafür steht der TuS Ennepetal“, sagt Thamm.

Viertelfinale die Endstation

Für Thamm steht aber auch der Spaß am Fußball ganz oben. „Den dürfen wir nie verlieren, auch in der Halle nicht“, sagt der Trainer und begründet so die Zusage beim Wettstreit der DJK SpVgg Herten. „Ich habe die Jungs gefragt, ob sie wollen. Die meisten haben spontan zugesagt und die Teilnahme am Turnier nicht bereut.“ Viel Spaß und viele Tore gab es beim letzten Auftritt im vergangenen Jahr – mit Ennepetal beim Mitternachtsturnier.

Nach guten Auftritten in der Gruppenphase mit dem 5:2 gegen den Gastgeber, dem 5:4 gegen Wanne 11 und dem 2:2 gegen TuS Sinsen 05 folgte das 3:1 im Viertelfinale gegen den SSV Buer. Das Halbfinale bedeutete die Endstation mit dem 0:5 gegen DSC Wanne-Eickel „mit einigen merkwürdigen Entscheidungen“, so Thamm.

Das war letztlich egal. Schließlich stand der Spaß für ihn und die Jungs im Vordergrund – und das schnelle Spiel. „Ich bin ein absoluter Freund des Hallenfußballs. Beim Vier gegen Vier kann sich keiner verstecken. Da gibt es ein hohes Tempo, viele Zweikämpfe und Torabschlüsse. Und das alles in einer Dauerschleifen“, so Thamm. „Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, das Turnier wollten wir schon gewinnen.“