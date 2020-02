Der Wintereinbruch hat Folgen: Das für Freitag geplante Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen den SF Siegen gegen dem TuS Ennepetal fällt dem Schnee zum Opfer und wird nicht stattfinden. Die Stadt Siegen hat aufgrund der Witterungs- und Platzverhältnisse sowie der weiteren Wetterprognose das Leimbachstadion am Mittwochmittag bis einschließlich kommenden Sonntag gesperrt. Kein Problem für Alexander Thamm, Trainer der Klutertstädter, wie er im „Wortwechsel“ verrät.

Herr Thamm, ein bisher wunderbares Jahr für den TuS Ennepetal. Er ist in 2020 unbesiegt, hat noch keinen Punkt abgeben müssen. was halten Sie von dieser Schlagzeile?

Alexander Thamm (lacht): Super! Damit wäre ich sehr zufrieden.

Im Ernst. Die für Freitag angesetzte Partie in Siegen ist abgesetzt. Viel früher, als es vor vier Wochen bei der Absage der Partie in Ahlen gewesen ist. Begrüßen Sie das?

Wir nehmen es, wie es kommt. Natürlich ist es besser für die Planungen, so früh wie möglich die Sicherheit zu haben, ob einen Begegnung stattfinden wird oder nicht. Eine Absage wie in Siegen können wir ohnehin nicht beeinflussen. Das ist höhere Gewalt. Und in fast jedem Winter muss man mit Absagen rechnen – mal früher, mal später.

Hofft auf ein Testspiel am zwangsfreien Wochenende: Alexander Thamm, Trainer des TuS Ennepetal. Foto: Marinko Prša

Waren Sie beziehungsweise die Mannschaft gut gewappnet?

Personell auf jeden Fall. Zuletzt hatten wir mit 21 Spielern beim Training. Das sagt schon etwas Gutes aus. Die Jungs sind motiviert. Lediglich drei haben aus beruflichen Gründen gefehlt. Florian Schneider ist noch verletzt.

Was fehlt ihrem Ersatz-Torwart?

Die genaue Diagnose steht noch aus. Er war jetzt in der Kernspintomographie. Jedenfalls hatte er zuletzt Probleme und Schmerzen im Knie.

Mit der Absage verlängert sich die Pause für den TuS Ennepetal in der Fußball-Oberliga um einer weitere Woche, also auf zwei Wochen. Wie passt das in Ihre Planungen, in Ihre Vorbereitungen?

Wie gesagt, nehme wir es wie es kommt. Allerdings hatten wir bewusst unsere Vorbereitung nach der Winterpause um eine Woche später begonnen als die meisten der Liga-Konkurrenten. Wir wollten nicht eine lange Laufzeit angesichts der schweren Aufgaben nach der Winterpause gegen Ahlen, Hamm, Siegen und Schermbeck. Zwar haben wir nicht mit Absagen kalkuliert, haben dies aber nicht ausgeschlossen. Mit dieser zweiten Absage haben wir mit dem Programm Recht bekommen.

Das bedeutet allerdings, dass einige Englische Wochen auf Sie und Ihre Mannschaft zukommen werden.

Der Rhythmus Sonntag, Mittwoch und Sonntag wird sich wiederholen, ja. Wir werden die jetzt uns zu Verfügung stehende freie Zeit nutzen, um uns die nötigen Körner für diese Belastung zu sammeln. Da bin ich sehr zuversichtlich.

Am kommenden Wochenende haben die Spieler also erneut komplett frei?

Wir bemühen uns, für das Wochenende noch einen adäquaten Gegner für ein Testspiel zu bekommen. Ich gehe also nicht davon aus, dass es für uns ein freies Wochenende wird.

Stehen bereits die ersten Termine für die Englischen Wochen?

Wann die Partie in Siegen nachgeholt wird, das ist noch nicht bekannt. Ich vermute aber, dass es an einem Mittwoch sein wird. Das ist insofern ungünstiger, da die berufstätigen Spieler für den kommenden Freitag einen halben Tag Urlaub genommen hatten. Der Zeitrahmen wird schwieriger und enger, wenn wir an einem Mittwoch spielen.

Am Knie verletzt, eine genaue Diagnose steht noch aus: Florian Schneider, Ersatz-Keeper des TuS Ennepetal. Foto: Jens Pommerenke / AirPictures.de

Und die weiteren Spiele, die nicht am Wochenende stattfinden werden?

Gegen beziehungsweise in Ahlen werden wir am 24. März spielen. Das ist ein Mittwoch. Eine Woche früher gibt es durch den Kreispokal eine Englische Woche für uns. Laut Plan spielen wir am 17. März, diesmal ein Dienstag, im Viertelfinale beim Bezirksligisten SC Berchum-Garenfeld.

Das hört sich nach einer außerordentlichen Belastung an.

Könnte man meinen. Sehe ich aber nicht so. Wenn wir tatsächlich genügend Körner im Training für die Aufgaben sammeln können, blicke ich zuversichtlich auf diese Spiele. Außerdem sind die Spieler heiß auf Wettbewerbs-Fußball – egal, ob in der Oberliga oder im Kreispokal. Es gibt doch nichts Schöneres, als im Wettstreit Fußball zu spielen.

Angesichts der zu erwartenden Termindichte, wäre es nicht eine Option gewesen, das vergangene Karnevalswochenende für das Nachholspiel in Ahlen zu nutzen?

Nein. Zum einen hatte Ahlen an dem Wochenende ein Nachholspiel gegen Münster angesetzt, was abgesagt wurde. Außerdem haben meine Jungs so ordentlich Karneval feiern können, mussten nicht an Fußball denken. Das tut schließlich jedem Fußballer mal gut. Und ich denke und hoffe, dass wir auch durch so ein freies Wochenende gestärkt für die kommenden Aufgaben gehen.