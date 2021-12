TuS Ennepetal: zwei Gegentreffer, zwei Alu-Treffer

Ennepetal/Gütersloh. Darum verlängert sich auch in Gütersloh der schlechte Lauf für den TuS Ennepetal.

In der Fußball-Oberliga kommt der TuS Ennepetal einfach nicht aus dem schlechten Lauf heraus. Auch in Gütersloh gab es keinen Sieg – es war mittlerweile das fünfte sieglose Spiel in Folge; bei zwei Remis. Die Ostwestfalen stellten indes den stärkeren Gegner, behielt verdient mit 2:0 (1:0) die Oberhand – wenngleich die Klutertstädter durchaus die Chancen hatten, mindestens ein Remis zu erzielen.

Amel-Aurel Nkam trifft Lattenkreuz

Allein Leon Enzmann, der in der 72. Minute für Masahiro Enio gekommen war und für mehr offensive Impulse gesorgt hatte, hätte zum Dreher des Spiels werden können – vielleicht sogar zum Matchwinner. Denn nach einem Foul an Abdulah El Youbari bekamen die Ennepetaler acht Minuten vor dem Spielende einen Strafstoß zugesprochen. Enzmann lief an, verwandelte souverän. Doch Schiedsrichter Waldemar Stor hatte einen Gäste-Spieler erkannt, der zu früh in den Strafraum, gelaufen war. Wiederholung. Erneut tritt Enzmann an, diesmal trifft er die Latte.

Keine sechs Minuten früher bereits hätten die Ennepetaler durch Amel-Aurel Nkam, er war zum Seitenwechsel für Marvin Matten in die Mannschaft gekommen, für den Anschluss gesorgt. Nach einer traumhaften Kombination von Nils Nettersheim über Robin Gallus zu eben Nkam nahm dieser das Spielgerät direkt, doch der Ball knallte gegen das Lattenkreuz. Zwei Alu-Treffer, die zwar die Überlegenheit des TuS Ennepetal in der letzten halben Stunde des Spiels verdeutlichen, aber zu keinem positiven Ergebnis aus Sicht der Gäste führten.

Gütersloh spielt effektiver

Stattdessen zeigte sich Gütersloh effektiver – insbesondere in der Anfangsphase. Acht Minuten waren gespielt, als Alexander Bannink die 1:0-Führung erzielte. Ennepetals Trainer Alexander Thamm drehte sich zu seinem Co-Trainer Björn Sobotzki um und sagt: „Pommes, wir sind sechsmal im 16er und treffen nicht. Gütersloh einmal und trifft.“ Das war es zum einen, was den Unterschied beider Mannschaften ausmachte. Übrigens eiskalt Gütersloh auch kurz nach dem Seitenwechsel, als Marcel Lücke zum Endstand (47.) traf.

„Gütersloh war besser, hat den saubereren Fußball gespielt“, anerkannt Thamm, der kurzfristig ohne den erkrankten Stefan Siepmann disponieren musste. Indes haderte er dennoch damit, dass einmal mehr nichts Zählbares für seine Mannschaft heraus gesprungen ist. „Es läuft nicht gut. Es wiederholt sich Woche für Woche, das wir uns nicht für unser Engagement belohnen“, sagt Alexander Thamm. Jetzt gelte der Fokus auf den kommenden Samstag. „Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel gegen Haltern. Wir müssen jetzt jeden Punkt sammeln, egal wofür er gut sein wird.“ Immerhin sind es für den Tabellen-Dreizehnten derzeit vier Zähler Rückstand auf den zehnten Platz, der zur Meisterrunde berechtigt.

