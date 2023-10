TVE gelingt Coup: „Gegner völlig aus dem Konzept gebracht“

Gevelsberg. Eintracht Vogelsang gewinnt völlig überraschend gegen den Tabellenführer Schwerte. Die SG Schwelm Volleys lässt sich vom Gegner überrumpeln.

Damit hat wohl niemand so wirklich gerechnet: In der Volleyball-Verbandsliga ist dem Damenteam des TV Eintracht Vogelsang mit dem Sieg über Tabellenführer VV Schwerte II eine riesige Überraschung gelungen. Nach 0:2-Rückstand drehten die Gevelsbergerinnen nach und nach auf und damit auch noch die Partie zum am Ende erreichten 3:2-Erfolg. Die Schwelm Volleys müssen dagegen eine weitere Niederlage hinnehmen.

TVE Vogelsang – VV Schwerte II 3:2

Gegen das sehr erfahrene Team aus Schwerte tat sich Vogelsang zunächst schwer, da sich sowohl in der Annahme als auch im Angriff noch Fehler einschlichen. Zudem wirkte das Team von Trainer Gernot Jost nicht voll konzentriert und verlor zum Start mit 14:25. „Nach dem ersten Satz hätte man gedacht: Wir haben keine Chance in diesem Spiel“, gestand Jost. Doch seine Mannschaft steigerte sich zunehmend. Die Annahme wurde direkt besser, teilweise führte Vogelsang im zweiten Satz, den es dennoch mit 23:25 abgeben musste.

Ab dann drehte sich die Partie komplett. Der TVE lag im dritten Satz plötzlich in Führung, da auch der Angriff saß. Nach der zwischenzeitlichen 23:18-Führung wurde es hinten heraus zwar noch eng, doch mit 25:23 ging der dritte Satz an Vogelsang.

Ab Satz vier stimmte alles. „Ich hatte bereits im ersten Satz rotiert, weil der Schwerter Block gegen unsere Angreiferinnen gut stand. Danach hatten sie uns nicht mehr gut im Griff“, merkt Jost zudem an. Nach dem deutlichen Satzgewinn (25:16) stand der entscheidende fünfte Satz an, der ebenfalls klar an Gevelsberg ging (15:8). „Ich habe kaum noch etwas gesehen, was verbessert werden konnte. Die Leistung der Mädels ist ihnen hoch anzurechnen. Vor allem, weil sie ihre Konzentration auf 100 Prozent steigern konnten und die Gegner völlig aus dem Konzept gebracht haben“, freute sich Jost.

SG Schwelm Volleys – SuS Olfen 1:3

Die SG Schwelm Volleys haben weiterhin Probleme. Bei der 1:3-Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Gereon Duwe drei Sätze deutlich, sicherte sich zwischendurch aber einen Satz knapp mit 25:23. Anfangs fehlte komplett die Abstimmung. „Wir haben uns von Olfen überrumpeln lassen“, so Duwe. Doch nach dem ersten Satz (11:25) nahm Schwelm den Kampf an und pushte sich selbst. Das Selbstvertrauen kam, doch die nötigen Punkte noch nicht ganz, nach dem 16:25 in Satz zwei wendete sich das Blatt aber einmal. Dennoch kam der Gegner ran, so wie die SG in Satz zwei kurzzeitig. Im letzten Satz startete Duwes Team gut, brach aber doch wieder ein. „Die Qualitäten, die wir haben, müssen wir nun konservieren“, resümierte der Coach.

