Volleyball TVE so gut wie gesichert – SG Schwelm so gut wie abgestiegen

Gevelsberg/Schwelm Die Wege von Vogelsang und Schwelm laufen in der Volleyball-Verbandsliga weiter konträr. Es gibt jedoch auch beim TVE kleine Makel.

Nur noch fünf Spiele sind es, die die Volleyballerinnen des TVE Vogelsang sowie der SG Schwelm absolvieren müssen. Klarheit besteht jetzt eigentlich schon: Die Gevelsbergerinnen werden aller Voraussicht nach die Klasse halten, die Schwelmerinnen nicht.

In den vergangenen beiden Spielen setzt sich der Trend beider Teams weiter fort: Der TVE hat erst gegen VV Schwerte II 3:1 gewonnen, ehe ein 3:1-Erfolg über den SuS Oberaden folgte. Die zu Beginn der Saison neue gebildete Spielgemeinschaft aus Schwelm hat sowohl gegen den SuS Olfen (1:3) als auch gegen Tabellenführer VC Recklinghausen (0:3) verloren. Doch zuletzt kommen auch mal Satzgewinne hinzu, wie eben gegen Olfen. Vogelsang braucht noch mindestens einen Sieg, um in der kommenden Saison wieder in der Verbandsliga aufschlagen zu können. Schwelms Abstieg hingegen ist so gut wie besiegelt. Trainer Gereon Duwe hatte sein Team ohnehin schon vor einigen Wochen darauf vorbereitet.

TVE Vogelsang verliert zwischenzeitlich den Fokus

Vogelsang zeigte gegen Schwerte eine kompakte Blockabwehr gegen erfahrene und konstant spielende Gegnerinnen, die gefährlich im Angriff sind. Die Sätze waren recht eng, auch mal mit längeren Ballwechseln. „Wir waren in unseren drei Gewinnsätzen fokussiert, es war aber trotzdem knapp in einem Spiel auf sehr hohem Niveau“, erzählt Trainer Gernot Jost.

Gegen Oberaden gab es auch Aufschlagserien der Gevelsbergerinnen, die jederzeit zur Führung führten. „Wir hatten mehr Gegenwehr erwartet“, gesteht Jost. Ihn ärgerte aber, dass die Konzentration seines Teams im zweiten Satz nachließ, so dass die Gegnerinnen nach elf Punkten Rückstand plötzlich ausglichen. Danach war der Fokus zurück und wie gegen Schwerte ganz am Ende ein Trick beim entscheidenden Punkt. Jost beschreibt die sportliche Lage folgendermaßen: „Wow, wir sind gestartet, um den Abstieg zu verhindern. Jetzt schon so gut wie gesichert in der Tabelle zu stehen, ist sehr cool.“



Abgefunden mit der aussichtslosen Lage hatte sich Schwelms Trainer Duwe schon lange. „Wir hätten in Olfen einen Punkt verdient, wir haben befreit aufgespielt. Phasenweise hatten wir die Gegnerinnen im Griff. Den dritten Satz haben wir gewonnen, weil wir gut aufgeschlagen und angenommen haben“, fasst Duwe zusammen. Gegen Recklinghausen sei sein Team dagegen ängstlich aufgetreten. „Der Wille, zu gewinnen, hat gefehlt. Wir hätten 20 Sätze spielen können und hätten wohl keinen gewonnen“, sagt der Trainer.

