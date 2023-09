Das Team vom TVE Vogelsang jubelt auch in der Verbandsliga weiter.

Volleyball Verbandsliga TVE Vogelsang gewinnt auch in der neuen Liga einfach weiter

Bochum/Gevelsberg. Fünf Mal in Folge aufgestiegen und nun auch in der Verbandsliga erfolgreich. Für den Sieg in Bochum muss Vogelsang aber sein bestes Spiel zeigen.

So richtig kam Gernot Jost gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Grund dafür war der starke Auftritt seiner Spielerinnen vom TV Eintracht Vogelsang im ersten Saisonspiel: Der Aufsteiger in die Volleyball-Verbandsliga konnte seine Erfolgsserie auch nach der Sommerpause in einer höheren Liga fortsetzen und gewann beim VfL Telstar Bochum II mit 3:1 (24:26, 25:22, 25:23, 25:22). „Besser können wir nicht spielen“, freute sich Jost über die Leistung seines jungen Teams.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Vogelsang reiste mit seinem kompletten Kader nach Bochum, schonte aber Malu Borgardt, die sich seit zwei Wochen mit Rückenproblemen herumplagt, auch Diagonalangreiferin Lara Strauss wurde nicht eingesetzt. Ohnehin gab es für Trainer Jost auch keinen Grund zu wechseln, da seine erste Sechs eine brillante Leistung gegen einen starken Gegner zeigte. Die war auch notwendig, um das Spielfeld in Bochum als Sieger zu verlassen. Am Ende des ersten Satzes verpasste es der TVE noch, sich für den enormen Aufwand zu belohnen, unter anderem wurde ein Satzball vergeben und die Gastgeberinnen sicherten sich den Auftaktsatz in der Verlängerung mit 26:24.

Jost sieht das höchste Niveau seines Teams

In dem engen Spiel schenkten sich die beiden Teams nichts, kurze Auszeiten in der Konzentration wurden umgehend bestraft. Letztlich leisteten sich die Vogelsangerinnen weniger dieser Auszeiten und sicherten sich deshalb die Sätze zwei und drei. Ein Spannungsabfall zu Beginn des vierten Satzes brachte den TVE mit 1:8 in Rückstand, doch das Team sammelte sich noch einmal und fuhr einen verdienten Erfolg ein. „Das war unser höchstes Niveau was wir heute gezeigt haben“, lobte Gernot Jost seine Mannschaft nach der Partie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm