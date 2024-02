U20: Darum starten TVE und Schwelm separat bei Westdeutscher

Gevelsberg/Schwelm Eine Spielgemeinschaft wie vergangenes Jahr gibt es nicht bei der Westdeutschen Meisterschaft. Der Hintergrund ist taktisch pfiffig.

Ein kleines Volleyball-Spektakel feierte der TV Eintracht Vogelsang im März 2023, als er die Westdeutsche Meisterschaft der U20 ausrichtete. Damals als Spielgemeinschaft mit der TG RE Schwelm. Dieses Jahr sind beide Vereine nach erfolgreicher Qualifikation wieder bei dem Turnier mit hochwertig besetzen Teams dabei – allerdings getrennt. Das hängt mit einer Kooperation seitens der Schwelmerinnen im Ligabetrieb zusammen und beide Vereine sehen zudem einen sportlichen Gewinn für die jungen Volleyballerinnen.

Eines haben die Teams aus Gevelsberg und Schwelm zunächst gemeinsam: Sie sind in ihrer Oberligastaffel jeweils Meister geworden, Schwelm unbesiegt in fünf Partien und Vogelsang mit neun Siegen aus zehn Partien (Doppelrunde). Der TVE erwischte die anspruchsvollere Staffel und tritt mit genau demselben Team in der Frauen-Verbandsliga an, in der er unmittelbar vor dem Klassenerhalt steht. Darauf soll nun auch noch der Fokus liegen, das ist die Vorgabe von Trainer Gernot Jost. Die Westdeutsche Meisterschaft steht allerdings ohnehin erst nach Saisonende an, sie wird Anfang April in Minden ausgespielt. Schwelms U20 bildet parallel zu einem großen Teil die zweite Frauenmannschaft der TG und führt derzeit die Bezirksliga ungeschlagen an.

Schwelm kooperiert im Ligabetrieb mit dem SC Hennen

Schwelm tritt im Ligabetrieb als Spielgemeinschaft an, mit dem SC Hennen. Denn: Beide Vereine stellen jeweils eine U18 und eine U20 und können sich somit kadermäßig aushelfen. Im Falle der U20 stellt Schwelm mit zehn Volleyballerinnen den Kern, drei Spielerinnen stoßen seitens Hennen hinzu. Eine Kooperation mit Vogelsang hätte aus sportlicher Sicht keinen Sinn ergeben. „Wir hätten bei unseren großen Kadern beiden Teams vor den Kopf gestoßen“, sagt TG-Trainer Carsten Limberg. Denn: In den Spielen der Westdeutschen Meisterschaft können höchstens 14 Spielerinnen eingesetzt werden. Somit wäre den Talenten beider Vereine die Möglichkeit für Spielpraxis genommen worden.

Die Oberliga-Meister der U20 können an der Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft teilnehmen. Dabei erwischte Vogelsang erneut die schwierigeren Gegnerinnen. Beide Teams spielen nebenbei im Ligabetrieb und haben somit eine Doppelbelastung. Die steckten sie jedoch weg. Nun warten anspruchsvolle Gegner. Der TVE muss sich bei der Meisterschaft mit dem RSV Borken (Meister in der NRW Liga), Ausrichter VC Minden (Oberliga) und PTSV Aachen (NRW-Liga) messen, Schwelm mit VV Human Essen (NRW-Liga), Bayer Leverkusen (NRW-Liga) und dem TV Hörde (Oberliga).

