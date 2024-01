Über diese Verbindungen hat TuS Ennepetal Tests abgesprochen

Ennepetal Erst steht am Wochenende noch ein Hallenturnier für den TuS Ennepetal an, bevor es aufs Feld geht – gegen ganz interessante Gegner.

Im Januar stehen für den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal ein paar Vorbereitungspartien an. Zunächst steht ein weiteres Turnier in der Halle an: der Bauen+Leben Vest Cup am Wochenende in Recklinghausen. Danach folgen drei Testspiele im Freien an, die jeweils über persönliche Kontakte rund um die Mannschaft abgesprochen worden sind.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In der Halle machte die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff vor dem Jahreswechsel keine guten Erfahrungen. Beim WAZ-Pokal war für den Titelverteidiger bereits nach der Vorrunde Schluss und dem Team der Frust anzumerken. „Wir sind souverän gegen zwei B-Ligisten gestartet, haben danach aber nicht richtig hochgefahren und gegen die Bezirksligisten zu wenig Biss gezeigt“, blickt der Coach zurück. Er befindet sich nun im Urlaub, seine Spieler kicken unter Co-Trainer Stefan Mroß erneut unter dem Hallendach. Das kam über Co-Kapitän Robin Gallus zustande, der in Recklinghausen wohnt und den Sportlichen Leiter des FC Recklinghausen kennt. Der fragte an.

Auf dem Feld muss TuS Ennepetal an der Defensive arbeiten

In der Halle kicken die Spieler, die Lust haben. Alle anderen werden am Sonntag parallel eine Trainingseinheit absolvieren. Beim Turnier im Vest trifft der TuS in der Vorrunde (zwei Gruppen) auf Ligakonkurrent SpVgg Erkenschwick, auf Landesligist BW Westfalia Langenbochum, Bezirksligist FC Recklinghausen und A-Ligist SF Stuckenbusch. Der Fokus richtet sich allerdings auf die Spiele an den weiteren drei Januarwochenenden. „Unsere Automatismen in der Offensive waren zuletzt gut. In der Defensive haben wir aber zu viele Gegentore bekommen, daran müssen wir arbeiten“, sagt Westerhoff, der auch einen guten Fitnessstand seines Teams nach seinem Urlaub erwartet.

Erster Gegner auf dem Feld wird die U19 des VfL Bochum sein. Dessen Co-Trainer und Ex-Profi Marc-Andre Kruska kennt Westerhoff. „Es wird ein laufintensives Spiel, ein Vergleich gegen ein U19-Profiteam ist zudem immer interessant“, so der TuS-Trainer. Bereits im Sommer war ein Vergleich angedacht. Ebenso der Test gegen Westerhoffs Ex-VereinDSC Wanne-Eickel (Westfalenliga). Co-Trainer Davide Basile ist ein guter Freund von Westerhoff. Es wird der letzte Test vor dem Ligaspiel gegen den SV Schermbeck sein, die Spielweise der Herne mit guter Arbeit gegen den Ball ähnelt vermeintlich der des SVS. Davor geht es noch gegen den starken Landesligisten SC Lindenthal-Hohenlind aus Köln. Dorthin hat der Sportliche Leiter des TuS, Thomas Riedel, Kontakte und einen Test abgesprochen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm