Oberliga-Geflüster Umbruch in Bövinghausen - zwei Vereine wechseln Trainer

EN-Südkreis. Der TuS Bövinghausen sucht im Winter fast eine komplett neue Mannschaft. Zwei Oberligisten kündigen Trainerwechsel für den Sommer an.

Die Fußball-Oberliga Westfalen ist in der Winterpause. Auch die letzten geplanten Nachholspiele des vergangenen Wochenendes mussten abgesagt werden, sodass nun alle Spieler für einige Wochen die Füße hochlegen dürfen. Der nächste reguläre Spieltag steigt erst Anfang Februar.

Der Winter bringt vor allem Arbeit für die Sportlichen Leiter der Vereine mit sich, die jetzt mit Transfers und Vertragsverlängerungen beschäftigt sind. Viel zu tun gibt es dieser Tage vor allem beim TuS Bövinghausen. Vereinsboss Ajan Dzaferoski verkündete gegenüber „RevierSport“, dass Ilker Algan, Dino Dzaferoski, Arbnor Murati, Kerim Senderovic, Joelle Tomczak und Yanni Regäsel die einzigen sechs Spieler seien, die dem Verein auch in der Rückrunde erhalten bleiben würden.

Ajan Dzaferoski erklärte: „Alle anderen Spieler werden uns verlassen. Es ergibt einfach keinen Sinn mehr solch einen teuren Kader in Bövinghausen zu finanzieren. Wir laufen der Musik deutlich hinterher und haben keine Chance mehr auf den Aufstieg. Deshalb folgt jetzt der radikale Schnitt.“ Ihren Vertrag aufgelöst haben unter anderem schon Offensivmann Umut Yildiz, der nun auf Vereinssuche ist und Torwart Ricardo Seifried, der in die Kreisliga zu Westfalia Dortmund geht.

Bövinghausen sucht bis zu 15 neue Spieler – und womöglich auch einen neuen Trainer. Baris Özbek ist zu seiner Familie nach Zypern geflogen, ob er im neuen Jahr nach Bövinghausen zurückkehrt? „Die Trainer-Personalie ist zu diesem Zeitpunkt noch offen“, betonte Dzaferoski.

Finnentrop findet einen Kompromiss bis Sommer

Bei zwei anderen Vereinen ist hingegen klar, dass ein Trainerwechsel bevorsteht. Der erste Club, der in der letzten Woche bekannt gab, dass er den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem Coach nicht verlängern werde, war die SG Finnentrop-Bamenohl. Dort habe das Zusammenspiel zwischen der Mannschaft und Ibou Mbaye nicht so funktioniert wie erhofft. Es sei immerhin ein Kompromiss gefunden worden, sodass eine Zusammenarbeit bis zum Sommer möglich sei. Danach soll der bisherige Assistent Jonas Ermes zum Chef aufsteigen. Ein Co-Trainer für ihn wird noch gesucht.

Nach vier Jahren gehen auch der 1. FC Gievenbeck und Florian Reckels im Sommer getrennte Wege. In diesem Fall ging die Entscheidung vom Trainer aus. Der 41-jährige Reckels erklärte: „Der Trainerjob in der Oberliga verlangt viel von einem, vor allem Zeit. Daher ist bei mir in den letzten Wochen der Entschluss gereift, im Sommer eine Pause machen zu wollen, ausschließlich um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können.“

Auch weitere Spielerwechsel wurden festgezurrt: Oskar Warmeling verlässt Eintracht Rheine und geht zum Westfalenligisten TuS Hiltrup. Der 1. FC Gievenbeck holt Flügelspieler Julian Conze aus den USA zurück, wo er zuletzt an der University of Portland Fußball gespielt hatte.

