Unbezwungen: Dicke wird in Spanien zum Strafstoß-Schreck

Costa Brava/Haßlinghausen. Bei ihrem ersten Auftritt auf internationalem Parkett ist für ihr Team nichts zu holen – Rollhockey-Torfrau Lotta Dicke glänzt aber trotzdem.

Der RSC Cornenberg hat als Deutscher Rollhockey-Meister der U17-Mädchen mit der Haßlinghausener Torhüterin Lotta Dicke am Eurockey-Cup teilgenommen. Bei dem Wettbewerb treten die besten 16 europäischen Mannschaften an. In diesem Jahr fand das Turnier an der Costa Brava statt.

Aller Anfang ist schwer, so auch der Start in das Turnier, denn gleich zum Auftakt gab es für den RSC Cronenberg eine 0:9 Niederlage gegen den spanischen Meister CP Voltrega, den späteren Turniersieger. Allerdings zogen sich die jungen Cronenbergerinnen im weiteren Verlauf des Turniers gegen die starke Konkurrenz achtbar aus der Affäre und agierten sogar auf Augenhöhe.

Sechs Strafstöße - sechs Mal bleibt Dicke die Siegerin

Mittendrin die 15-jährige Gymnasiastin, die dabei starke Paraden zeigte und unter anderem alle sechs Strafstöße, die auf ihr Tor kamen, abwehrte. Gegen Hockey Valdagno aus Italien parierte sie gleich zwei Penalties – einen allerdings mit dem Kinn. Diesen Husarenstreich bezahlte die Torhüterin anschließend auch mit einer Verletzungspause. Auch eine Aufholjagd konnte die Rollhockey-Meisterinnen nicht retten, sodass der RSC am Ende mit 2:5 verlor.

Gegen die jungen Französinnen reichte es zur ersten Führung im Turnierverlauf, kurz danach hielt Lotta Dicke den nächsten Strafstoß. Das sollte aber nicht reichen: Nach einem Abwehrfehler und einem abgefälschten Distanzschuss stand es am Ende 1:2. Am Schlusstag verschliefen die Cronenbergerinnen gegen Ely und Chesterton United aus England den Spielauftakt und lagen 0:2 im Hintertreffen. Das 1:2 kurz vor dem Schlusspfiff kam zu spät, so dass erneut Valdagno wartete – Endstand: wieder 1:2.

Ganz nah bei den Stars der Szene

Für Lotta Dicke war es der erste Auftritt auf großer, internationaler Bühne. Nicht nur als Strafstoß-Schreck, sondern auch mit zahlreichen anderen Glanzparaden verdiente sie sich einige Schulterklopfer. Neben den eigenen Spielen besuchte die Cronenberger Delegation auch zwei spanisches Erstligamatches in Barcelona und einem Vorort. Dort konnten sie einige Stars der Szene hautnah erleben. Mit Autogrammen und gemeinsamen Fotos wurden ebenfalls für weitere bleibende Erinnerungen gesorgt.

