Ur-Oma Hilde der älteste Fan von Rafael Baltzer

Ennepetal Hilde Baltzer wird am 6.Januar 90 Jahre. So hat sie ihren Ur-Enkel während seiner noch jungen Laufbahn begeistert begleitet.

Er ist einer der jüngsten Motorsport-Talente, sie ist einer der ältesten Fans - wenn nicht gar der älteste Fan. Der 12-jährige Rafael Baltzer schickt sich an, eine große Karriere in Boliden zu starten. In den bisherigen Kart-Rennen setzte es gut Platzierungen. Auch wenn Corona den Ennepetaler derzeit stoppt, so hat er weiterhin gute Aussichten. Seine Ur-Oma Hilde ist eine der treuesten und ältesten Fans. Sie wird am Mittwoch, 6. Januar, 90 Jahre alt.

Einer der Höhepunkte von Hilde Baltzer war das Rennen im vergangenen Jahr in Italien. Als 89-Jährige war sie beim Weltfinale von Ur-Enkel Raphael dabei. "Sie bekam das Grinsen nicht mehr aus ihrem Gesicht", erinnert sich Isabel Baltzer, die Mutter von Rafael. Mit 89 Jahren war Ur-Oma Hilde die älteste Dame auf der Tribüne, die ihren Ur-Enkel an feuerte und ganzen Körpereinsatz zeigte.

Mit dem Auto bis Andalusien gefahren

Seit 2016 begleitet Ur-Oma Hilde den kleinen Rafael Baltzer zu jedem seiner Rennen, auch beim Training ist sie gerne dabei. So lange es ging, setzte sie sich selbst ans Steuer, um den Ur-Enkel anzufeuern. Autofahrten, die knapp 3000 Kilometer lang waren, hat Hilde Baltzer souverän gemeistert. "Die Fahrt nach Andalusien in Spanien machte Oma Hilde überhaupt nichts aus. Und das mit 85 Jahren, wo viele Menschen uns für verrückt hielten", so Isabel Baltzer.

Seit fünftem Lebensjahr im Kart

Rafael Baltzer fährt seit seinem fünften Lebensjahr Kart. Die letzten beiden Jahre waren für den jungen Ennepetaleer besonders erfolgreich. In 2019 holte er sich "RMC Germany Champion Titel" in der Micro Klasse. Das war die Eintrittskarte, um an der Weltmeisterschaft in Italien teilnehmen zu dürfen. Im vergangenen Jahr 2020 übersprang er eine Klasse und startete in der Junior Klasse. In dieser avancierte er zum"besten Rookie", also zum besten Debütanten.

Hilde Baltzer wurde in Danzig geboren, flüchtete nach dem Krieg nach Enneptal-Oberbauer. Sie ist die Mutter von sechs Kindern, hat neun Enkelkinder und ist die Ur-Oma von Raphael sowie fünf weiteren Ur-Enkeln.

