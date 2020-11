US-Wahl? Fußballer aus Ennepetal fürchtet das Schlimmste

Maximilian Mansfield ist auf dem Sprung, als wir ihn am Telefon erwischen. Schon bald geht sein Flieger zurück in die USA. Für den 28-Jährigen, der 2010 kurzzeitig beim TuS Ennepetal Fußball spielte und der bis heute eine enge Verbindung in die Klutertstadt hat, ist es Teil des Jobs, viel Zeit im Flugzeug zu verbringen. In diesem Jahr ist seine Arbeit aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus schwieriger geworden. Daran trägt aus seiner Sicht auch der US-Präsident Donald Trump eine Mitschuld. Doch ob der am 3. November abgewählt wird? Mansfield ist skeptisch.

Mansfield besitzt beide Staatsbürgerschaften

Die USA und Deutschland – beide Länder spielen im Leben von Maximilian Mansfield eine große Rolle, er besitzt beide Staatsbürgerschaften. Geboren wurde Mansfield in Dortmund als Sohn einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters. Aufgewachsen ist er in New York City, aber als Jugendlichen verschlug es ihn erneut für zwei Jahre nach Deutschland, wo er für Energie Cottbus, Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln und den TuS Ennepetal in der Jugend spielte. „In der Rückrunde 2010 habe ich bei der ersten Mannschaft des TuS trainiert, aber in der A-Jugend gespielt“, erinnert sich Mansfield.

Große Fußballkarriere nicht an gestrebt

Eine große Fußballkarriere strebte er allerdings nicht an. Er ging zurück in die Staaten, wo er sich auf seine Ausbildung konzentrierte. An der renommierten Cornell Universität machte er einen Wirtschafts-Abschluss und gründete in der Folge gemeinsam mit Evin Nadaner eine eigene Firma: „The Fussball Project“. Mansfield erklärt: „Wir vermitteln talentierte Spieler aus den USA an deutsche Vereine. Viele amerikanische Spieler schaffen es nach der Uni nicht in eine der Top-Ligen und es gibt in den USA kein mit Deutschland vergleichbares System von unterklassigen Ligen.“

Maximilian „Max“ Mansfield, ehemaliger U19-Fußballer des TuS Ennepetal. Heute vermittelt er Spieler aus den USA unter anderem an seinen Ex-Klub. Foto: Privat / WP

In Deutschland können diese Talente auf einem guten Niveau trainieren und Spielpraxis sammeln, sei es in den Regionalligen, in Jugendteams von Bundesligavereinen, oder auch beim TuS Ennepetal in der Oberliga. In den vergangenen Jahren hat Mansfields Agentur immer wieder Spieler nach Ennepetal vermittelt, darunter Kyle Nuel, Conor Agnew und seinen Geschäftspartner Evin Nadaner selbst. „Ennepetal ist ein guter Ort, um Erfahrung und Spielpraxis zu sammeln“, findet Mansfield.

Ennepetal ist ein guter Ort

Für den 28-Jährigen, der den Großteil seines Lebens in den USA verbracht hat, aber fließend deutsch spricht, bringt dieser Job viel Reisestress mit sich. Fast jeden Monat setzt er sich in den Flieger, um Talente nach Deutschland zu begleiten, oder dort zu besuchen. Diese Arbeit ist in Zeiten von Corona nicht einfacher geworden. Zwar sind die Flüge billiger, doch „die vielen Corona-Tests nerven langsam“, berichtet Mansfield lachend. Das ist nicht das einzige Problem für ihn. „Es war schwieriger in den letzten Monaten. Es gab weniger Spiele und weniger Einnahmen. Das trifft uns im Moment fast alle, da sind wir nicht allein. Aber wir werden die Krise überstehen“, ist er sicher.

New York, sein Zuhause und Firmensitz, gehörte zwischenzeitlich zu den Orten in den USA, die am stärksten von der Pandemie betroffen waren. Hinzu kamen Black-Lives-Matter-Proteste aufgrund von eskalierender Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner. Mansfield erinnert sich, dass es besonders im Juni schlimm war, in der Großstadt unterwegs zu sein. „Alle Geschäfte hatten Holzbretter vor den Fenstern, auch am Times Square. Die Straßen waren leer. Damals hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Angst, in New York zu leben.“

New York hat Corona-Virus besser im Griff

Inzwischen habe die Stadt das Virus besser in den Griff bekommen, doch das sei nicht überall im Land der Fall. „In New York halten alle Abstand und haben Masken an. Ich bin aber für die Firma oft in anderen Staaten unterwegs und da ist es an manchen Orten lässiger und das sieht man auch an den Corona-Zahlen. Ich war im August bei einem Auswärtsspiel und das Stadion war voll. Das konnte ich kaum glauben.“

Maximilian „Max“ Mansfield, ehemaliger U19-Fußballer des TuS Ennepetal, im Trikot von New Amsterdam. Foto: Privat / WP

Für Mansfield sind diese Diskrepanzen inzwischen aber Alltag in den USA. Seit Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, sei es zu einer stärkeren Spaltung gekommen. „Man merkt im Alltag, wer eher den Demokraten und wer den Republikanern nahe steht. Das war früher nicht so“, findet Mansfield. Er selbst, seine Familie und sein Freundeskreis bevorzugen den demokratischen Herausforderer Biden, auch wenn er aus Sicht des gebürtigen Dortmunders nicht der bestmögliche Kandidat ist. „Ich finde ihn nicht unglaublich toll“, gibt Mansfield zu, „aber das ist es ja, was diese Wahl so spannend macht. Gäbe es einen besseren demokratischen Kandidaten, dann wäre es keine Frage, dass Trump verlieren würde.“

Enges Rennen im Kampf um US-Präsidentschaft

Doch so wie die Situation ist, rechnet Mansfield mit einem engen Rennen, das Trump gewinnen könnte. „Ich fürchte leider das Schlimmste“, sagt er. Seine Begründung: „Das größte Thema, das viele betonen, ist die Wirtschaft. Wenn man die Zahlen anguckt, ist das ein starker Punkt für Trump. Die Leute, die keine klare Meinung haben, gucken nur darauf.“ Selbst der oft kritisierte Umgang Trumps mit der Corona-Pandemie, die der Präsident lange öffentlich verharmloste, könne diese Leute nicht umstimmen, meint Mansfield: „Die Leute, die jetzt weniger Steuern zahlen müssen, stört es nicht, wenn die Krankenhäuser voll sind.“

Für Mansfield geht es in den Flieger, zurück in den USA. Am Dienstag findet dort die US-Wahl statt. Wie auch immer diese ausgeht – das Leben von Mansfield spielt sich weiterhin sowohl in den USA als auch in Deutschland ab.