Alexander Valdix (r.) will weiter jubeln, Thomas Schiprowski verlässt den SCO in Richtung Bundeswehr.

Ennepe-Süd/Sprockhövel. Der amtierende Torschützenkönig kann seinen Titel verteidigen. Der amtierende Meister wohl nicht. So sieht es beim SCO II aus.

Valdix kann den Titel verteidigen

Meister und Torschützenkönig, beide Titel ergatterte der SC Obersprockhövel II in der letzten Saison der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2. SCO-Torjäger Alexander Valdix ist nach der Hinrunde erneut der beste Torschütze der Liga. „Ich möchte wieder knapp über 40 Tore schießen“, sagt er. Er könnte seinen Titel verteidigen. Seine Mannschaft hinkt dagegen als Vierter mit zwölf Punkten Rückstand dem Tabellenführer FC Herdecke-Ende her.

1:2-Niederlage im Spitzenspiel

Zwei Tage nach dem Nikolaus-Tag war es in der Kabine von Obersprockhövel still. Die gesamte Mannschaft war versammelt. Alexander Valdix saß noch mit Fußballschuhen, Schienbeinschonern und Trikot bekleidet neben seinen Mitspielern. Vereinzelt sprachen die Spieler über Szenen aus dem Spiel beim Spitzenreiter, das mit 1:2 verloren ging. Vor dem Spiel noch wollten sie dafür kämpfen, dass sie in einem halben Jahr wieder mit Bier auf die Meisterschaft anstoßen können. Doch mit der Niederlage herrschte Enttäuschung. Ein frühes Tor von Bryan Schmidt (13.) und ein spätes von Marco Eckhoff (80.) bescherten dem Gastgeber den Sieg. Lukas Reichelt (19.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Das Spitzenspiel war das letzte Spiel 2019. Die SCO-Reserve verlor nicht nur das Spiel. Sie verlor vor Weihnachten auch den Kontakt zu dem Tabellenführer. Obersprockhövel fiel weit zurück.

Vor der Saison wollten die Obersprockhöveler noch Meister werden. Sie wollten den Titel verteidigen. Und es in diesem Jahr in den Relegationsspielen schaffen, aufzusteigen. In der letzten Saison misslang das gegen TSK Hohenlimburg.

Trotz des enormen Rückstandes und nur noch 13 Spielen gibt nicht nur der Trainer Markus Möller, sondern auch der Co-Trainer Andreas Klatt längst nicht auf. Beide sagen, dass sie noch Meister werden können. Für eine mögliche Meisterschaft müssen die beiden Trainer mit dem gleichen Kader der Hinrunde arbeiten. Lediglich Thomas Schiprowski wird nicht mehr mitmachen, bleibt aber angemeldet. Er geht zur Bundeswehr.

Bisher testete Obersprockhövel II gegen die Bezirksligisten CSV SF Bochum-Linden (3:3), TuS Heven (2:5) und TuS Hattingen (2:6). Am Sonntag (12.45 Uhr) kommt SC Weitmar, als Generalprobe geht es am 9. Februar zum Kreisligisten SV Eintracht Grumme, ehe am 16. Februar die Saison fortgeführt wird – daheim gegen TuS Esborn.

Meisterschaft kaum noch möglich

Möller und Klatt wissen, dass es kaum noch möglich ist, den Titel zu gewinnen und aufzusteigen. „Ich will nicht davon reden, dass wir aufgeben. Es wird aber sehr, sehr schwer“, gesteht Andreas Klatt dann doch ein.

Er würde aber trotzdem auf sich als Meister wetten. Er denkt an die Quoten und sagt: „Ich würde auf uns wetten, weil unsere Quote sehr groß wäre. Bei Herdecke-Ende wäre sie niedrig und es würde sich kaum lohnen, auf sie Geld zu setzen.“ Andreas Klatt würde aber kaum riskieren, viel Geld zu verlieren. Er sagt: „Ich würde maximal einen Minibetrag auf uns setzen.“

Dass Obersprockhövel II die Meisterschaft verteidigt, schätzt er als unwahrscheinlich ein. Dass dagegen sein Stürmer Alexander Valdix seinen Titel als Torjäger verteidigen kann, davon geht er sehr fest aus. Er ist überzeugt, dass Valdix wieder Torschützenkönig wird.

Valdix steht nach der Hinrunde und den ersten beiden Spielen der Rückrunde ganz oben in der Torjäger-Liste. Hinter ihm klafft eine riesige Lücke. Malte Lobeck (TuS Haßlinghausen) rangiert mit 15 Toren direkt hinter ihm.

Würde Valdix seinen Titel verteidigen, wäre es sein dritter in vier Jahren. 2016/17 gewann er mit 45 Toren, letzte Saison mit 43 Toren. „Ich würde gerne wieder die Kanone gewinnen“, sagt Valdix und schielt nicht nur auf dieses Jahr, sondern vergleicht sich auch mit den letzten Jahren.