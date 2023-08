Valentin ist nach Tief Landesmeister – aber unzufrieden

Erfolgreich: David Valentin läuft in Hamburg der Titelverteidigung entgegen

Bergisch Gladbach. Das Leistungstief überwunden und doch nicht ganz glücklich mit der eigenen Leistung: Ein weiterer Beleg für den Ehrgeiz von David Valentin.

In der Gesamtabrechnung stand Platz zwei auf dem Zettel. Für David Valentin wurde es als lokaler Starter aber in der Wertung Platz eins, bezogen auf die Landesmeisterschaft Hamburg/Schleswig-Holstein über 10.000 Meter.

Damit hat der Sprockhöveler, der für das LT Haspa Marathon Hamburg startet, seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt. In der Führungsgruppe, die Valentin lange Zeit an der Spitze steuerte, fehlte die im Vorfeld erhoffte Absprache hinsichtlich Tempo und Positionswechsel allerdings komplett.

Die Meisterschaft war eine offene, weshalb neben Valentin einige starke Läufer an den Start gingen. Darunter auch internationale Athleten, etwa aus den USA, Italien oder Jemen. Als Schnellster überquerte der für die LG Osnabrück startende Felix Nadeborn die Ziellinie, nach 31:13 Minuten. Denn der eilte rund 600 Meter vor dem Ziel plötzlich voraus. Valentin folgte hinter ihm mit einer Endzeit von 31:19 Minuten.

Keiner der Spitzengruppe schaffte es jedoch unter die 31-Minuten-Grenze, was nicht für ein richtig schnelles Rennen spricht. In den vergangenen Wochen musste Valentin zudem ein kleines Leistungstief überstehen. Er war bei Straßenläufen nicht in der Form, die er sich gewünscht hatte.

Gute Zeiten nur mit Absprache

„Leider gibt es nicht viele Möglichkeiten für Top-Rennen über 10.000 Meter. Daher muss ein Läufer auf den Punkt seine Zeit bringen können, was schwierig ist“, weiß Valentins Vater Jörg, der selbst auf Spitzenniveau unterwegs war und seinen Sohn häufig neben der Strecke im Blick hat.

Der nicht ideale Rennverlauf ärgerte ihn für seinen Sohn, wenngleich er die Leistung als „ordentlich“ einstufte. Er erklärt: „Wenn jemand auf Zeit läuft, so wie auch die anderen Starter aus der Führungsgruppe, muss alles klappen und jeder zwischenzeitlich auf der Strecke die eigenen Interessen in den Hintergrund stellen, um am Ende durch gute Taktik eine starke Zeit zu erreichen.“

Schnellere Zeiten hat sich David Valentin nun vorgenommen, auch eine bessere Tempogestaltung, wie er sagt. Aktuell nimmt er an der Bahnserie in Bergisch Gladbach teil, wo im wöchentlichen Rhythmus erst drei, dann fünf und zum Abschluss zehn Kilometer anstehen.

In den vergangenen beiden Jahren siegte der Läufer aus Haßlinghausen jeweils.

