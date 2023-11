Vatanspors Hanyildiz: Zur Not auch mit krummem Finger im Tor

Gevelsberg Der Torhüter des Gevelsberger Fußball-A-Ligisten bricht sich im Spiel einen Finger. Für sein Team beißt er aber auf die Zähne.

Als er seine Handschuhe wieder anzog, das gibt Baris Hanyildiz zu, kamen ihm schon ein paar Tränen. Der Torhüter und Trainer von der SG Vatanspor Gevelsberg hat sich am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg über BW Voerde II seinen kleinen Finger an der rechten Hand gebrochen – und trotzdem bis zum Ende weitergespielt. Nun fällt er aus, aber ein neuer Torwart soll im Winter beim Fußball-A-Ligisten ohnehin in Anmarsch sein.

In der zehnten Minute ereignete sich der Vorfall. Hanyildiz ging zum Ball und sicherte ihn mit beiden Händen, der Gegner zog aber komplett durch. „Ich habe das direkt gemerkt und die Handschuhe ausgezogen. Der Finger sah nicht gut aus“, sagt Hanyildiz. Der kleine Finger habe deutlich nach rechts geschaut. Doch auswechseln ließ der Schlussmann sich trotz seiner Verletzung nicht. Einen Ersatzkeeper hatte Vatanspor Gevelsberg ohnehin nicht im Aufgebot. „Wir haben ihn dann getapt, meine Jungs haben mir Schmerztabletten gegeben und ich bin wieder rein in die Handschuhe“, schildert Hanyildiz.

Hanyildiz spielt unter Tränen weiter

Beim Bewegen des Fingers und als er wieder in seine Torwarthandschuhe schlüpfte, flossen bei ihm dann vor Schmerzen Tränen. Doch er spielte tapfer weiter. „Ich habe nicht zurückgezogen und hatte auch noch eine Parade, allerdings auf die andere Seite“, erzählt der Keeper.

Zum Arzt ging er erst einen Tag später. Mittlerweile hat Hanyildiz eine Schiene am Finger. Dieses Jahr wird er nicht mehr spielen können, sagt er. So wird er am Sonntag beim Heimspiel gegen den TuS Hasslinghausen (Anstoß: 15 Uhr) fehlen. Doch, und das freut ihn besonders, stellt er einen neuen Schlussmann für die Rückrunde in Aussicht. „Der kommt aus der Bezirksliga und hat gesagt, dass es von seiner Seite aus fix ist“, meint der Spielertrainer, der sich dann voll und ganz seiner Aufgabe als Übungsleiter widmen könnte. „Ich würde dann nur noch Trainer sein und ab und zu bei der Zweiten zocken“, sagt Hanylidiz.

