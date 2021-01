Verband will zur Saison 2023/2024 Kreise auflösen

Ennepe-Süd. Eine Reform soll die Doppelstruktur aus Bezirken und Kreisen auflösen. Sie könnte Auswirkungen auf die heimischen Klubs haben.

Eine Strukturreform im Westdeutschen Tischtennis-Verband (WTTV) soll zur Saison 2023/2024 greifen. Das hat Auswirkungen auf die heimischen Tischtennisvereine. Es ist laut eines aktuellen Vorschlags vorgesehen, die Doppelstruktur aus Bezirken und Kreisen aufzulösen. Bislang spielen Vereine auf Kreisebene bis zur Bezirksliga, wo es dann gegen Vereine auf Bezirksebene geht. Durch die Reform sollen 14 neue Bezirke entstehen, die Kreise aufgelöst werden. Dadurch würden geographisch nahe beieinander liegende Kreise auf höherer Ebene zu einem Bezirk zusammengeführt.

Hans-Jürgen Posnanski, Vorsitzender des Bezirks Arnsberg, hat die Kreisvorsitzenden nunmehr gebeten, ein Meinungsbild ihrer Vereine einzuholen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Vereine die Reform mehrheitlich ablehnen. Für meine Entscheidung möchte ich aber sicher sein, die Mehrheit der Vereine zu vertreten", will Posnanski eine möglichst breite Mehrheit hinter sich wissen.

Für die heimischen Vereine und deren Mannschaften, die in Kreisligen spielen, kann sich dadurch einiges ändern. Die Teams von TTC Haßlinghausen und TV Lichtenplatz müssten eventuell für ein Spiel nach Dortmund fahren. Problematisch könnte sein, dass hier viele Partien auf Kreisebene unter der Woche ausgetragen werden. Das Wochenende ist meist frei, was viele Spieler genießen. Doch der Kreis Dortmund spielt eher am Wochenende. Das kann zu Abmeldungen führen, weil so einigen Mannschaften nicht genügend Spieler zu Verfügung stehen würden.

Haßlinghausen ohne Punktverlst in der Kreisliga

In der Kreisliga Lenne-Ruhr schickt sich der TTC Haßlinghausen als Spitzenreiter (sechs Siege in sechs Spielen) um die Nummer eins Tim Aurich gerade an, in die Bezirksklasse aufzusteigen. Die Gevelsberger Spieler des TV Lichtenplatz belegen seit der Saison-Unterbrechung den fünften Rang (drei Siege, zwei Niederlagen). Im direkten Duell unterlagen die Gevelsberger mit 0:12. Hier soll es Ende Februar weiter gehen, dieser Termin mehr als fraglich. Schließlich gilt auch für Tischtennis-Spieler, dass sie sich etwa vier Wochen auf einen Re-Start vorbereiten müssten.

Die Kreisklasse, Gruppe 1, führt der TV Rüggeberg verlustpunktfrei an. Haßlinghausen II als Vierter, der Sechste TTC Berghausen, der Achte TTC BG Hiddinghausen, Rüggeberg II und TV Altenvoerde am Ende der Tabelle (Breckerfeld und Lichtenplatz haben ihre Mannschaften bereits im August zurück gezogen) sind weitere Vertreter aus dem Südkreis in dieser Klasse. Re-Start hier? Das kann keiner sagen.

TTF Schwelm Schlusslicht der Düsseldorfer Bezirksklasse 7

Den klassenhöchsten Klub im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis stellen derzeit die TTF Schwelm, die den letzten Platz in der Düsseldorfer Bezirksklasse 7 belegen. Laut Plan soll es am 26. Februar mit dem Gastspiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten Achten TTC SW Velbert II weitergehen. Fraglich, dass auch dieser Termin wahr genommen werden kann.

