Einmal Grevelsberger, immer Grevelsberger!

Gevelsberg Lukas Klostermann verlängert seinen Vertrag. Der Pressestelle seines Klubs kann er den Namen seiner Heimatstadt also noch diktieren.

Na geht doch! Die fußballerische Zukunft von Lukas Klostermann ist geklärt. Der Gevelsberger bleibt bei RB Leipzig, wo er bereits seit zehn Jahren aktiv ist und den rasanten Aufstieg des Retortenklubs mitgeprägt hat. Aufstieg in die Bundesliga, Berufung in die Nationalmannschaft und zwei DFB-Pokalsiege - die Bilanz von Klostermanns Zeit in Leipzig kann sich sehen lassen. Vielleicht kann er sich ja jetzt noch in den Kreis der Spieler bringen, die Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM im kommenden Sommer nominieren wird. Ein Nachteil ist es sicher nicht, dass Nagelsmann Klostermann noch aus gemeinsamen Tagen in Leipzig sehr gut kennt. Der Bundestrainer weiß, was ihm der pfeilschnelle Verteidiger liefert. Drücken wir unserem Gevelsberger Jungen die Daumen, dass er den Sprung in den EM-Kader schafft.

Kennen Sie Grevelsberg?

In den nächsten vier Jahren hat Klostermann dann die Gelegenheit, den Mitarbeitenden bei seinem Verein zu erklären, wie man seine Heimatstadt richtig schreibt. In dem Steckbrief Klostermanns steht nämlich, dass er aus Grevelsberg kommt. Das E und das R liegen auf der Tastatur aber auch bedenklich nah beieinander, vielleicht musste es einfach schnell gehen und die Finger sind kurz ausgerutscht. Lukas Klostermann wird es verschmerzen können, seine Wurzeln hat der Nationalspieler ohnehin nicht vergessen. Das wird sich auch in den nächsten vier Jahren nicht ändern.

