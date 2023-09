Verletzung dämpft Rüggebergs Freude über Kantersieg

Ennepetal. Nach einem Rückstand gewinnt Rüggeberg am Ende deutlich, muss aber auch einen Wermutstropfen verkraften. Wengern grüßt von der Tabellenspitze.

Der fünfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat für so manch unerwartetem Ergebnis geführt – drei Partien auf einen Blick.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wie auch Linderhausen setzt RW Rüggeberg an diesem Spieltag ein ordentliches Ausrufezeichen. Mit 7:1 (3:1) hat die Mannschaft aus dem Höhendorf den SC Obersprockhövel III deutlich geschlagen. Mann des Spiels war dabei der Rüggeberger Innenverteidiger Leander Jendrzey, der aus dem Spiel heraus einen Dreierpack schnürte – und sich damit ein Sonderlob von seinem Trainer Daniel Frölich verdiente. Die weiteren Rüggebrger Treffer schossen Phil Blumenroth doppelt, Ole Höfinghoff und Jannis Frowein. „Das war eine ordentliche Leistung, aber ich will sie nicht zu hoch ansiedeln. Um andere Gegner zu besiegen, braucht es noch etwas mehr“, meinte RWR-Coach Frölich. Sein Team geriet früh in der zweiten Minute in Rückstand, drehte die Partie dann aber noch eindrucksvoll. Überschattet wurde der Sieg aber durch eine Verletzung des Rüggeberger Sören Steimann, der mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. „Er hat sich bei einem normalen Zweikampf schwer am Knie verletzt . Was er genau hat, wissen wir noch nicht. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist wie wir annehmen“, sagt Frölich.

Der SCO III steht mit einem Punkt aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 2:17 nun auf dem letzten Tabellenplatz.

Voerde II gibt 2:0-Führung aus der Hand

Einen gebrauchten Tag hat BW Voerde II gegen den SuS Volmarstein erwischt. Bei einem 2:2 (2:0) verspielten die Blau-Weißen eine zwei-Tore-Führung. „Das war ein schwaches Spiel von uns. Wir haben immer mehr abgebaut und uns dem Niveau des Gegners angepasst“, sagte Voerdes Coach Ferhat Öztürk. Sein Team kam mit den Toren von Julian Bennek und Ilir Bibaj in der ersten halben Stunde eigentlich gut in die Partie. Doch bereits vor der Pause gelang dem Gegner durch Mohamad Jalab der Anschluss. In der Schlussphase legte Jalab für Volmarstein seinen zweiten Treffer nach und glich die Partie damit knapp zehn Minuten vor dem Ende aus.

Die Berichte zum fünften Spieltag:

„Jeder von uns hat einen schlechten Tag erwischt“, fasste es Öztürk zusammen. Dennoch: Der Aufsteiger verlor mit dem Remis nur eines seiner ersten fünf Liga-Partien. Dank eines Sieges und nun drei Unentschieden steht der Liga-Neuling bei nun fünf Punkten. „Das Gesamtbild ist gut und diesen Start haben wir nicht erwartet. Es wäre aber noch mehr drin gewesen“, ordnet Öztürk ein.

Der SC Wengern hat gegen die TSG Herdecke mit 3:2 (1:0) gewonnen und sich die Tabellenführung geschnappt. Ismail Ayer, Bindar Aslan und Florian Grube schossen die Wengeraner Treffer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm