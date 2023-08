VfB Schwelm bereitet Trainer bei Debüt doppeltes Geschenk

Schwelm. Nermin Jonuzi und seine Mannschaft mussten sich in einem wilden Spiel in Herdecke beweisen. Wille war beim Auftakt-Sieg da – aber auch etwas Pech

Einige Gegner wunderten sich, warum Nermin Jonuzi plötzlich an der Seitenlinie statt auf dem Feld stand. Der neue Trainer des VfB Schwelm hat seine Mannschaft aufgeheizt und ist mit einem 5:3 (3:0)-Sieg gegen den FC Herdecke-Ende in die Bezirksliga gestartet.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Schwelm gab von Anfang an Gas, trat kompakt auf und war gut auf die kampfstarken Herdecker eingestellt. So legte der VfB in der ersten Halbzeit vor, führte nach jeweils Toren aus dem Spiel heraus schon 3:0. Zweimal traf Stephensunny Chukwudi und einmal Angelos Pavlidis. Es waren flache Bälle, die zielgenau die Schützen erreichten. „Die Jungs haben gekämpft, geblutet, es lief genial“, schwärmte Jonuzi. Er freute sich über den Offensivdrang seiner Elf. Doch die sah bei langen Bällen in den eigenen Strafraum unglücklich aus. Die Spielweise der Gegner war bekannt, aber der VfB bekam die Bälle schlecht verteidigt. Auf diese Weise traf der Rivale jeweils.

Lesen Sie auch: Trotz 60 Minuten in Unterzahl: TuS II feiert Sensations-Sieg

Fabio Kresse stelle mit einem Distanzschuss zwischenzeitlich auf 4:2, Keeper Torben Jörges hielt einen Elfmeter von Endes Bryan Schmidt. Und Pavlidis machte in der Nachspielzeit schließlich nach einem Konter den Deckel drauf. „Wir haben uns nicht hängen lassen und einen kühlen Kopf bewahrt“, freute sich Jonuzi, der am Montag Geburtstag hat – und mit dem Sieg ein Geschenk seines Teams erhielt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm