Fußball Bezirksliga VfB Schwelm: Die Probleme in der Abwehr hören nicht auf

Schwelm. Die Schwelmer kassieren gegen Hellas Hagen wieder zu viele Gegentreffer. Trainer Jonuzi beklagt die Mentalität der jungen Spieler.

Auf ein gutes Spiel folgt beim VfB Schwelm ein schlechtes. Darauf könnte man Wetten abschließen, wenn es jemanden gäbe, der dagegenhält. Nach dem 3:1-Sieg gegen Wetter mussten die Bezirksliga-Fußballer jetzt beim FC Hellas/Makedonikos Hagen eine 2:4 (2:2)-Niederlage hinnehmen.

Es war wie so oft: Der erneut starke Gianluca Muzzi brachte sein Team in Führung. Das „bettelte“ erst um ein, dann um noch ein Gegentor, wobei Mergim Leci den Ball unnötig vertändelte, und nach dem 1:2 war es erneut Muzzi, der den VfB wieder ins Spiel bringt. Davide Kresse vergab noch eine, wie Trainer Nermin Jonuzi sagte, „hundertprozentige“ Torchance. Auch Muzzi lief noch einmal erfolglos auf das Hellas-Tor. Es war also durchaus etwas drin für die Gäste.

Junge Spieler „bei Laune halten“

Dagegen nutzten die Gastgeber die Abwehrschwäche des VfB gnadenlos aus und machten den Sack mit zwei Treffern in der 86. und 92. Minute zu. Juri Marinelli allein schenkte den Schwelmern drei Treffer ein und Aleksandros Gkousdas traf zum 2:4-Endstand aus Schwelmer Sicht. Nermin Jonuzi beklagte einmal mehr die Mentalität der jungen Spieler. „Die muss man immer bei Laune halten.“ Das war ihm offenbar nicht gelungen.

