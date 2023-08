VfB Schwelm: Ein Stürmer geht, ein Neuer ist schon da

Schwelm. Der Bezirksligist VfB Schwelm verliert mit Salvatore Aliberti einen seiner treffsichersten Spieler. Der Ersatz kommt vom Nachbarn FSV Gevelsberg.

Beim VfB Schwelm hat sich der Bezirksliga-Kader zwei Spieltage nach dem Start in die neue Spielzeit noch einmal leicht verändert. Salvatore Aliberti hat die Brunnen-Elf verlassen, dafür ist Yassine Alaoui Ismaili hinzugestoßen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Aliberti, der mit 30 Jahren bislang älteste Spieler im Kader von Trainer Nermin Jonuzi, hat während seines vierwöchigen Sommerurlaubs in Italien gefallen an seinem Heimatland und dort auch eine Arbeitsstelle gefunden. Deshalb hat er sich entschieden, mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern dorthin „auszuwandern“. Der VfB bedauert die Entscheidung, ist Aliberti aber nicht böse und wird ihm keine Steine für den Wechsel in den Weg legen. Sportlich bedeutet dies natürlich einen Verlust, mit dem die Schwelmer noch Anfang August nicht gerechnet hatten. „Wir wünschen ihm und seiner Family alles Gute in der ‚alten Heimat‘“, sagt Uwe Jöns. In der vergangenen Saison traf Aliberti neunmal.

Im Juli hat sich – quasi als „Ersatz“ für den da noch nicht feststehenden Wechsel Alibertis – noch Yassine Alaoui Ismaili vom FSV Gevelsberg auf eigenen Wunsch beim VfB angemeldet. Ismaili, der aus Marokko stammt und zuvor in der italienischen fünften Liga unterwegs war, war seit November 2022 für den Nachbarn spielberechtigt, hatte dort aber vor allem wegen Problemen mit der Arbeitsstelle keine Einsätze bekommen.

Schwelm mit sehr jungem Kader

Der VfB stellt mit seinen 25 Spielern und einem Durchschnittsalter von 22,5 Jahren aktuell den wohl jüngsten Kader in der Bezirksliga-Gruppe 6. Kapitän Michael Hong-Gonzalez ist mit 30 Jahren der Senior, Mouad Boulgari mit 20 der Benjamin.

Dieses junge Aufgebot tritt am Sonntag die Reise zum Landesliga-Absteiger und bisher punktlosen Vorletzten RW Lüdenscheid. Nach der Auftaktpleite gegen den TuS Ennepetal II im heimischen Nattenbergstadion setzte es am vergangenen Spieltag eine klare 0:5-Pleite beim ambitionierten VfR Sölde. Ein ganz anderes Bild gab der VfB Schwelm an den ersten beiden Spieltagen ab, die das Team von Trainer Nermin Jonuzi jeweils siegreich gestalten konnte. 14 Tore fielen dabei, für zehn davon sorgte der VfB selbst. Offensiv wie defensiv sorgte die Jonuzi-Elf also für Spektaktel – auch wenn Salvatore Aliberti dazu in Zukunft keinen Beitrag mehr leisten wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm