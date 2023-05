VfB Schwelm siegt locker beim absoluten Lieblingsgegner

Halver. Kaum zu glauben, aber wahr: Der VfB Schwelm gewinnt zwei Spiele am Stück und überzeugt dabei. Dabei sah das kurz nach Anpfiff ganz anders aus.

Die „Wundertüte“ der Fußball-Bezirksliga hat wieder zugeschlagen – dieses Mal aber im positiven Sinne. Der VfB Schwelm setzte sich beim abstiegsbedrohten TuS Ennepe am Ende locker mit 6:3 (3:2) durch. Vier verschiedene Torschützen zeichneten für die Treffer verantwortlich. Darunter waren jedoch überraschenderweise nicht die Schwelmer Topscorer Miguel Lopez Torres und Angelos Pavlidis.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Stattdessen sorgten Stephensunny Chukwudi und Gianluca Muzzi mit je einem Doppelpack, Rico Hein und Anouar Chourak für das halbe Dutzend Treffer. Allerdings benötigten die Schwelmer eine lange Anlaufzeit, um ins Spiel zu kommen. Das hätte auch ins Auge gehen können, denn die Gastgeber nutzten die Phase zu zwei Treffern in der 27. und 30. Minute. „Wir waren in der ersten halben Stunde komplett neben der Spur. Da hätten wir auch zwei, drei weitere Gegentore bekommen können“, stellte VfB-Co-Trainer Toni Lopes Torres in der Rückschau fest. In der Abwehr fehlten allerdings mit Nermin Jonuzi und dem Rot-gesperrten Michael Hong-Gonzalez wichtige Eckpfeiler. Da war deutlich zu spüren, dass es an Erfahrung mangelte.

Lesen Sie auch: Meistermacher Schwelm: So schaut der VfB auf seine Rolle

Nach dem 0:2 fanden die Gäste endlich ins Spiel. Hein, Chukwudi und Chourak drehten die Partie noch vor der Pause. Nach Wiederanpfiff hatte der VfB mit der Führung im Rücken das Spiel dann im Griff. Und als Chukwudi mit seinem zweiten Treffer das 4:2 erzielt hatte, war die Partie praktisch gelaufen.

Muzzi kommt und trifft doppelt

Trainer Sascha Odina brachte mit Urlaubsrückkehrer Miguel Lopez Torres nach einer Stunde seinen Routinier für den jungen Anouar Chourak in die Partie. Das brachte dem Schwelmer Spiel mehr Stabilität. Und vorne sorgte Gianluca Muzzi mit zwei Treffern für Ruhe, auch wenn die Gastgeber zwischendurch noch das 3:5 markierten.

Lopez Torres fasste die Partie so zusammen: „Wir hatten das Glück, dass wir vorne mehr Qualität hatten, als der Gegner. Sonst hätte es auch andersherum ausgehen können.“ So aber behielten die Schwelmer ihre weiße Weste in Pflichtspielen mit den Halveranern. In der nächsten Spielzeit indes wird der VfB nicht auf seinen „Lieblingsgegner“ treffen, denn der muss den Weg in die Kreisliga gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm