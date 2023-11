VfB Schwelm und Gevelsberg: Eine einseitige Angelegenheit

Schwelm. Seit Jahren dominiert der FSV Gevelsberg den VfB Schwelm. Warum das so ist und wie Schwelm die Kehrtwende einleiten will.

Dass der VfB Schwelm eine Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga vor dem Nachbarn FSV Gevelsberg abgeschlossen hat, ist schon mehr als ein Jahrzehnt her. Am Ende der Saison 2010/11 belegten die Schwelmer den zweiten und die Gevelsberger den sechsten Platz. Beim FSV hatte im Frühjahr 2011 Oliver Gottwald das Traineramt von Karl-Walter Möller übernommen, beim VfB war Wolfgang Bergemann der Chef-Übungsleiter. Die Schwelmer landeten zwar vor ihrem Rivalen aus der Nachbarstadt, verspielten aber auf der „Zielgeraden“ die Meisterschaft durch zwei Niederlagen: 1:3 gegen den späteren Meister SC Hennen und 0:2 gegen die abstiegsbedrohte Mannschaft von Hedefspor Hattingen.

Aber wo sind die Gründe zu suchen, dass die Schwelmer so lange den erfolgreicheren Gevelsbergern hinterhergelaufen sind? Uwe Jöns, früher Spieler des VfB und jetzt Beisitzer im Vorstand, zwischendurch Trainer im Jugendbereich und bei den Senioren des FSV, kennt die Verhältnisse bei beiden Klubs. Er nennt dafür mehrere Gründe. Einer ist der 2010/11 knapp verpasste Landesligaaufstieg. „Dies hatte Veränderungen beim VfB zur Folge, die auch fünf Jahre Kreisliga bedeuteten bis zum Wiederaufstieg 2018“, erinnert sich Jöns und fährt fort: „Der FSV hingegen hatte unter Trainer Oliver Gottwald eine sehr gute Entwicklung genommen und Tabellenplätze im oberen Drittel der Bezirksliga erzielt. Trainer Holger Stemmann verlieh dem FSV weitere positive Impulse, und auch die Verjüngungskur mit sieben A-Jugendlichen vor den Corona-Jahren hat Prozesse in Gang gesetzt, die dem FSV vordere Tabellenplätze bis heute beschert haben.“

Drei Punkte Rückstand

Aber Jöns sieht den VfB Schwelm auf einem guten Weg, auf- und möglicherweise auch bald den FSV zu überholen: „Die eingeleiteten Abläufe und Prozesse greifen auch in der aktuell sehr jungen Mannschaft schon ganz gut, sodass man gespannt sein kann, ob es dem VfB gelingen wird, jetzt schon die vorderen Tabellenplätze angreifen zu können.“ Vor dem Derby am Sonntag (15 Uhr am Brunnen) trennen die beiden Rivalen ganze drei Punkte. Und die Kreisstädter haben erst vor gut zwei Wochen das Kreispokalduell deutlich mit 3:0 gewonnen – allerdings gegen einen FSV, der viele Stammkräfte geschont und jungen Kickern aus der U19 und der Reserve die ersten Einsätze in der ersten Mannschaft gegeben hatte. „Volle Konzentration auf die Liga ab jetzt“, hatten die Gevelsberger nach dem Pokal-Aus gepostet und sind im Punktspielderby ganz sicher auf Revanche aus.

Dass die Partie völlig offen ist, davon ist Uwe Jöns überzeugt. Nicht nur, weil sich der FSV in den letzten Jahren durchaus schwergetan hat in den Ortskämpfen. „Für mich ist das ein 50:50-Spiel“, sagt er, „der FSV spielt sehr stabil, und der VfB hat mit fünf Pflichtspielsiegen in Folge einen positiven Lauf.“ Die Gevelsberger wollen den Rückenwind aus dem Sieg gegen Tabellenführer Sölde vom letzten Spieltag nutzen. „Vielleicht werden es einzelne Momente im Spiel sein, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich wünsche mir einen sportlich fairen Verlauf ohne Verletzungen oder unschöne Szenen, gutes Wetter und – möge die bessere Mannschaft gewinnen“, steht auf Jöns „Wunschzettel“ für das anstehende Derby.

Kader vollzählig

Interessant wird auf alle Fälle, wie sich die Offensive der Schwelmer, mit 3,4 Treffern pro Spiel zweitbester Angriff der Liga, gegen die zweitbeste Abwehr schlägt. Der FSV hat bisher in zwölf Spielen nur elf Gegentore zugelassen. Allerdings ist der Einsatz von Abwehrchef Fabian Rösner fraglich. Er hatte im Spiel gegen Sölde ausgewechselt werden müssen und plagt sich noch mit Rückenbeschwerden herum. Fehlen wird auf jeden Fall Timo Guidi wegen Urlaubs.

Schwelms Trainer Nermin Jonuzi freut sich auf die Partie „gegen den Erzrivalen“. Ihm steht der komplette Kader zur Verfügung.

