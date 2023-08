VfB verliert: Jonuzi hadert mit seinem Team und dem Schiri

Ennepetal. Bei der 1:2-Niederlage des VfB Schwelm ist Nermin Jonuzi nur mit wenigen Dingen einverstanden – die Leistung des Schiedsrichters zählt nicht dazu

Nach zwei guten Spielen musste sich der Fußball-Bezirksligist VfB Schwelm bei RW Lüdenscheid erstmals in dieser Saison mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Trainer Nermin Jonuzi nahm die Niederlage hin – obwohl er mit der Schiedsrichterleistung gar nicht einverstanden war. „Der Mann war eine Katastrophe“, urteilte er.

Jedoch fehlte den Schwelmern auch die Leichtigkeit und Unbekümmertheit der ersten Partien. „Es lief schwergängig bei uns“, stelle Jonuzi fest. Erneut waren die Kreisstädter erst einmal in Rückstand geraten. Nach einer halben Stunde hatte Reda Belkaious getroffen. Doch Fabio Kresse traf nur drei Minuten später zum Ausgleich.

Schwelmer Führung zählt nicht

Als durchaus spielentscheidend sah der VfB-Coach den Abseitspfiff an, mit dem er dem vermeintlichen Führungstor die Anerkennung versagte. „Das war definitiv kein Abseits“, war sich Jonuzi sicher. „Hätte das Tor gegolten, wäre die Partie anders verlaufen.“ So aber kamen die Gastgeber noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zur erneuten Führung. Nach der Pause versuchten die Schwelmer mit der Einwechslung von Konstantin Likidis und Mergim Leci erfolglos das Blatt zu wenden. Yassine Ismaili kam bereits in der ersten Halbzeit für Joel Neda auf den Platz.

„Uns hat die Konzentration gefehlt, und auch die Fitness war nicht so wie bisher“, konstatierte Jonuzi und fasst zusammen: „Wir waren nicht zu hundert Prozent präsent.“ Da passte es ins Bild, dass die Entscheidung durch ein Eigentor von Tim Ellrich fiel. „Es ist, wie es ist“, blieb der Schwelmer Trainer gelassen. „Jetzt haben wir am Donnerstag etwas gutzumachen“, fordert er von seinen Spielern. Dann kommt es zum ersten Südkreis-Derby der neuen Saison. Gegner am Brunnen zum Auftakt des Heimatfestes ist die U23 des TuS Ennepetal.

