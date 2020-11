VGS Königsfeld pausiert trotz Sporterlaubnis weiter

Ennepetal. Rehasport ist nach einer Änderung an der Corona-Schutzverordnung erlaubt. Der VGS Königsfeld geht aber lieber auf Nummer sicher.

Es ist dieser Tage nicht unbedingt einfach, einen Überblick darüber zu behalten, was im Rahmen der Corona-Schutzverordnung erlaubt ist und was nicht. Das gilt selbstverständlich auch für den Sport. Kürzlich wurde die Verordnung noch einmal präzisiert, nun ist klar: Rehasport kann – unter bestimmten Voraussetzungen – stattfinden. Der Verein für Gesundheitssport und Rehabilitation (VGS) Königsfeld hat sich entschieden, dass er trotzdem in diesem Monat keine Angebote machen wird.

In der aktuellen Corona-Schutzverordnung heißt es: „Sportangebote, an denen eine Teilnahme regelmäßig aufgrund einer ärztlichen Verordnung erfolgt (vor allem Rehabilitationssport), können angeboten und wahrgenommen werden, wenn nur Personen mit einer individuellen ärztlichen Anordnung teilnehmen und der Abstand zwischen allen beteiligten Personen während des gesamten Aufenthalts in oder auf den in Absatz 1 genannten Einrichtungen mindestens zwei Meter beträgt.“ Das würde so manches Angebot wieder möglich machen.

Einstimmiger Entschluss

Am Mittwoch debattierte der Vorstand des VGS Königsfeld darüber und kam schließlich zum einstimmigen Entschluss, bis Ende November trotzdem eine Sportpause einzulegen und die Situation danach neu zu bewerten.

In einer Stellungnahme erklärt die stellvertretenden Vorsitzende Elke Aschebrock die Hintergründe der Entscheidung: „Es geht bei der Sportpause um eine größtmögliche Kontaktbeschränkung zur Eindämmung der hohen Infektionsraten, Gleichzeitig haben wir es im Rehabilitationssport mit besonderen Corona-Risikogruppen zu tun. Hinzu kommt, dass wir, wenn wir im November Rehasport anbieten wollten, hiervon einen großen Teil unserer Mitglieder ausschließen müssten, da nur diejenigen zum Training kommen dürften, die über eine aktuell gültige Verordnung verfügen. Insgesamt halten wir das für nicht zielführend.“

Der Verein verweist auch darauf, dass private „Corona-Sportgruppen“, die derzeit beispielsweise im Internet entstehen, wieder auseinanderfallen würden, wenn der Verein nun einen Rückzieher mache. Der VGS ruft seine Mitglieder dazu auf, bei der Eindämmung des Virus zu helfen. „Es bleibt bei einer Sportpause bis Ende November – zur Sicherheit aller. Nur wenn alle gemeinsam mit dafür sorgen, dass sich die Zahl der Neuinfektionen wieder reduziert, haben wir eine Chance, auch wieder gemeinsam gesunden Sport zu treiben. Daran sollten wir arbeiten“, schreibt Aschebrock.