Vier Spiele im Überblick: Das war am Kreisliga-Sonntag los

Schwelm. Ein Team gibt den Sieg aus der Hand, Sprockhövel sieht Rot und ein Kicker gibt sein Comeback – alles Wichtige zu den weiteren Kreisliga-Spielen.

Nur noch drei Spieltage stehen an, dann ist diese Saison schon vorbei – die weiteren Begegnungen von diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga A2 kompakt zusammengefasst.

SC Wengern – TSG Sprockhövel II

Die TSG Sprockhövel II hat sich gegen den SC Wengern mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Die Sprockhöveler mussten dabei einen großen Teil der Partie in Unterzahl spielen. Tom Köchel flog in der 38. Spielminute nach einer Gelb-Roten Karte vom Feld. Bei seiner ersten Aktion soll er nach einem Abseitspfiff noch auf das Tor geschossen habe, bei der zweiten am Trikot des Gegners gezogen haben. Die Sprockhöveler zeigten sich mit der Entscheidung unzufrieden. Doch sie arrangierten sich gut mit der Unterzahl beim Stand von 0:0. „Wengern hat es gar nicht so gut getan, dass sie ein Mann mehr waren“, fand TSG-Coach Christian Kalina. Das spiegelte sich dann auch im Ergebnis und Spielverlauf nach dem Seitenwechsel wider. Nach einem Handspiel eines Wengeraners bekam die TSG einen Elfmeter, den Joshua Perea Torres zur Sprockhövler Führung nutzt (70.). Acht Minuten danach verwandelte selbiger dann einen direkten Freistoß aus 25 Metern zum Sieg.

TuS Ennepetal II – TuS Hasslinghausen

Die beiden Kreisliga-Spitzenteams haben an diesem Wochenende beide im Gleichschritt ihre drei Punkte erwartungsgemäß eingefahren, weil auch der TuS Ennepetal II sich bei seiner Pflichtaufgabe keine Blöße gegeben hat. Die Zweitvertretung aus dem Bremenstadion machte es an diesem Spieltag wie der große Konkurrent um die Meisterschaft und setzte sich gegen den TuS Hasslinghausen mit 2:0 (1:0) durch. Beniamin Calin und Baris Kayak schossen die beiden Tore der Spitzenmannschaft. Für die Hasslinghausener war es derweil die dritte Niederlage in Serie. Am kommenden Sonntag kommt es nun zum heiß ersehnten direkten Duell der beiden Kreisliga-Tabellenführer.

SC Obersprockhövel III – VfL Gennebreck

Der SC Obersprockhövel III und der VfL Gennebreck haben sich bei einem 2:2 (0:1) die Punkte geteilt. Nick Happ brachte Gennebreck mit einem Doppelpack in Führung, Sebastian Müller und Marc Büschner glichen für den SCO III später noch aus. Zudem hatte Obersprockhövels Robin Kestel nach langer Verletzungspause (Kreuzband) sein Comeback gegeben.

SuS Volmarstein – TSG Herdecke

Der SuS Volmarstein hat eine deutliche 0:6 (0:3)-Niederlage gegen die TSG Herdecke kassiert. Benito Winter doppelt, Luca Wiegand ebenfalls doppelt, Fabio Meyer und Filip Goles schossen die Herdecker Treffer. Mit den Ergebnissen von diesem Wochenende ist die endgültige Entscheidung im Abstiegskampf aufgeschoben. Dass Hiddinghausen sowie der VfL Gennebreck die A-Liga verlassen werden und eine Liga runter müssen, ist zwar sicher, aber eine rechnerische Restchance haben die beiden Kellerkinder immer noch.

