Vize-Meister: Gevelsberger BVB-Kicker unterliegen nach Drama

Mainz/Gevelsberg. Bitter! Die U19 von Borussia Dortmund mit den beiden Gevelsbergern Kjell Wätjen und Jonah Husseck unterliegt nach einem dramatischen Finale.

Die beiden Gevelsberger Nachwuchsfußballer Kjell Wätjen und Jonah Husseck haben mit der U19 von Borussia Dortmund das Finale um die deutsche Meisterschaft mit 2:4 (0:0, 2:2) nach Verlängerung gegen den FSV Mainz 05 verloren.

Während Altjahrgang Jonah Husseck weiterhin verletzt nicht mitwirken konnte, stand der erst 17-jährige Wätjen in der Startelf der Dortmunder Borussen. Der eigentlich in der U17 des BVB spielende Mittelfeldspieler wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Seine Mannschaft verpasste vor 15.705 Zuschauern im Mainzer Bundesliga-Stadion damit die Titelverteidigung aus dem Vorjahr, als sich Dortmund mit dem in der Schlussphase eingewechselten Husseck mit 2:1 gegen den Nachwuchs von Hertha BSC durchsetzen konnte.

Dramatische Schlussphase mündet in Verlängerung

Mainz hingegen sicherte sich den zweiten Meisterschaftstitel in dieser Altersklasse. Lovis Bierschenk staubte nach der Halbzeit zur Mainzer Führung ab (51), ehe es in der Schlussphaser der regulären Spielzeit dramatisch wurde. Erst traf Cole Campbell zum Ausgleich (83.), ehe Nnamdi Collins ein Eigentor unterlief (88.), wodurch Mainz wieder in Führung ging. Gerade einmal 72 Sekunden später traf Paris Brunner zum erneuten Dortmunder Ausgleich. In der Verlängerung war es dann Aiman Dardari, der nach 112 Minuten für die nächste Führung des FSV Mainz besorgte. Grigoijs Degtjarevs traf dann abschließend ins verwaiste BVB-Tor (120.+2).

Mehr zu Jonah Husseck und Kjell Wätjen

Während es für Jonah Husseck ab der kommenden Saison in der U23 von Borussia Dortmund in der dritten Liga weitergeht, rückt U-Nationalspieler Kjell Wätjen im Sommer in die A-Junioren auf. Zuvor hat der BVB noch die Chance, einen Titel zu gewinnen. Ende April treffen die Dortmunder im Halbfinale des Westfalenpokal im Revierderby auf die U19 des FC Schalke 04.

