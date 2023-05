Voerde holt späten Punkt – und lässt sich alle Ziele offen

Ennepetal. Lange sah es nach einer Pleite aus, doch Voerde hat gegen Hüingsen spät Moral bewiesen. So sind die beiden Saisonziele jetzt in greifbarer Nähe.

Der FC Blau-Weiß Voerde ist weiter in seinem selbstgesteckten Zielkorridor. Mit dem 1:1 (0:1) gegen die SF Hüingsen bleiben sowohl der vierte Platz in der Bezirksliga als auch die 44 Saisonpunkte in greifbarer Nähe. Durch die Punkteteilung gegen den unmittelbaren Rivalen in der Tabelle hat der Zwei-Punkte-Abstand weiterhin Bestand, drei Zähler fehlen noch zum Punkteziel. Die sollten in den letzten drei Partien machbar sein.

Wieder mussten die Voerder einem Rückstand hinterherlaufen und ihre große Kampfkraft und Moral in die Waagschale werfen, um am Ende den frühen Führungstreffer der Gäste auszugleichen. Jannis Pflüger war es, der sieben Minuten vor Schluss eine Kopfballvorlage von Adrian Kaftan einnetzte und damit den Jubel auslöste. Der ging aber fast in den Aufstiegsgesängen der zweiten Mannschaft unter, die sich im Vorspiel den Meistertitel in der Kreisliga B gesichert hatte und das Spiel als Kulisse für ihre Feier nutzte.

Auf beiden Seiten Chancen

Den ersten Durchgang hatten die sehr aggressiv agierenden Gäste klar für sich entschieden. Immer wieder brachten sie die Voerder so in Bedrängnis. Hüingsens Co-Trainer Uwe Hausherr, der sich nach fünf sieglosen Spielen in Folge endlich wieder nach einem Dreier sehnte, war zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf, die auch mit Torschüssen nicht geizte.

Das war zum Glück häufiger der Fall, denn Voerdes Coach Emrah Özüsaglam war sicher: „Wenn Hüingsen das 2:0 gelingt, entscheiden sie das Spiel für sich.“ Das scheiterte aber auch daran, dass Michel Hakenberg im Voerder Tor einige Schüsse entschärfte. Nur einmal war er machtlos – als Philipp Eckert auf rechts den Ball bekam und aus sicher 22 Metern vehement abzog. Chancen hatten indes nicht nur die Gäste. Auch die Platzherren kamen vor allem mit Kontern gefährlich vors Tor des ebenfalls starken Dennis Kluy.

Voerde kommt spät in die Partie

Die Niederlage hinzunehmen, das war Emrah Özüsaglams Sache nicht. So setzte er sein komplettes Wechselkontingent ein und brachte sukzessive frisches Personal. Routiniers wie Tobias Schipnik oder Piet Wachter genauso wie die Youngster Emin Rusiti oder Facinet Sylla.

Die Partie begann sich in der letzten halben Stunde zu wenden. Mehr und mehr bekamen die Voerder Oberwasser, auch wenn die ganz großen Chancen ausblieben. Aber sie bestimmten die Spielrichtung. Und so war es nur die Frage, ob das Spiel lang genug dauern würde, bis ein Treffer fallen würde. Es dauerte lange genug. Und die Freude, dass die Ziele weiterhin erreichbar sind, war riesengroß.

