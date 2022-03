Fußball Kreisliga A2 Voerde II in Abstiegsangst: Packung gegen TuS Hasslinghausen

Haßlinghausen. Trotz guter erster Halbzeit: Schlusslicht BW Voerde II kann sich gegen Hasslinghausen nicht zur Wehr setzen. TuS klettert jetzt auf Platz drei.

Das war der nächste gebrauchte Spieltag für die zweite Mannschaft von BW Voerde. Gegen den TuS Hasslinghausen war für das Team vom Tanneneck kein Kraut gewachsen. Am Ende gingen sie mit 0:5 (0:1) gegen den neuen Tabellendritten deutlich unter.

Dabei sah es für Voerde II in der ersten Hälfte eigentlich gar nicht schlecht aus. Sie haben wacker verteidigt und hielten das torlose Unentschieden beinahe sogar bis zum Halbzeitpfiff. „Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Durchgang“, lobte auch der Betreuer Dimitrios Sorovakos den Aufritt seines Teams in der ersten Hälfte. In der 36 Minute gelang es Hasslinghausen dann allerdings doch, die Verteidigung des Tabellenschlusslichtes zum ersten Mal erfolgreich zu überwinden. Nach einem Foul vom Voerder Tobias Schäfer gab es einen berechtigten Elfmeter. Diesen verwandelte dann TuS-Spieler Ivan Simic sicher (36.)

Voerde II geht die Kraft aus

Nach dem Seitenwechsel war die Gegenwehr vonseiten der Ennepetaler dann gebrochen. Wie in den Vorwochen ging der Reserve die Puste aus und das Ergebnis schnellte in die Höhe. Zuerst baute Enzo Carignano die knappe Führung aus (49.). Im Anschluss trafen für den TuS Haßlinghausen noch Maurice Hohmann (54.), Malte Lobeck (60.) sowie der Kapitän Felix Schubert (77.).

