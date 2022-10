Voerde verlangt Hemer alles ab – verliert aber trotzdem

Tuna Dülger zeigt ein starkes Spiel gegen Hemer und bringt sein Team sogar in Führung.

Hemer/Ennepetal. Blau-Weiß Voerde belohnt sich für einen starken Auftritt im Sauerland nicht. Ein Dülger trifft zur Führung, der andere fliegt vom Platz.

In Hemer musste der FC Blau-Weiß Voerde der gastgebenden SG gratulieren. Mit 1:2 (1:1) unterlagen die Schützlinge von Trainer Emrah Özüsaglam in einem intensiven Spiel mit einigen Nickeligkeiten in der Overhoff-Arena und rutschten auf Rang fünf ab.

45 Minuten lang spielten die Voerder sehr ordentlich, vor allem taktisch. Es zeigte sich, dass die Mannschaft gut auf den Gegner vorbereitet und eingestellt war. Die Offensive, das Prunkstück der Gastgeber mit bis dahin über drei Toren pro Spiel im Durchschnitt, fand in den Höhendörflern ihren Meister. Die besten Torchancen gab es zunächst auf der anderen Seite. So lief Marc Kiewitt allein aufs Tor zum, schoss aber Torwart David Wagener an, ehe Tuna Dülger es besser machte und allein vor dem Tor stehend eiskalt zur Führung verwandelte.

Völlmecke kann nicht gleichwertig ersetzt werden

Nach einem Ballverlust auf der linken Seite konterten die Hemeraner mit schnellem Umschaltspiel erfolgreich und glichen zehn Minuten später aus. In der Pause musste Voerde Matz Völlmecke angeschlagen auswechseln, was qualitativ gleichwertig nicht möglich war. Doch das war nicht entscheidend für Hemers Siegtreffer, den Frederik Münkel mit einem wahren Traumtor zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielte.

Özüsaglam reagierte mit der Einwechslung von Alexander Hillenberg für Abwehrspieler Adrian Kaftan und öffnete die Abwehr um mehr Druck nach vorne zu entwickeln. Doch eine Ampelkarte gegen Tolga Dülger brachte Voerde in Unterzahl. Trotzdem hatten die Voerder durch Kiewitt und Maurice Ziwick noch Chancen auf den Ausgleich. Doch der BW-Coach bekannte: „Vorher hatte auch Hemer die Möglichkeit das 3:1 zu erzielen.“

