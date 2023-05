Voerde verpasst positiven Abschluss einer starken Saison

Ennepetal. Die TG Voerde hat eine gute Saison in der Handball-Verbandsliga mit einer Niederlage beendet – was nichts an einer guten Spielzeit ändert.

In eigener Halle haben die Verbandsliga-Handballer der TG Voerde einen positiven Saisonabschluss verpasst. Im direkten Duell um Platz fünf in der Abschlusstabelle unterlag das Team von Trainer Kai Henning den SGSH Dragons II mit 33:35 (16:19). „Wir hätten uns gerne mit einem Sieg vom Publikum verabschiedet, deshalb ist das Ergebnis am Ende einfach ärgerlich“, äußerte sich Henning.

Nach dem gesicherten Klassenerhalt ging es für beide Mannschaften sportlich um wenig. Dennoch waren es die Gäste, die mit einer deutlich positiveren Körpersprache in die Partie gingen und folgerichtig die ersten fünf Tore erzielten. „Zu Beginn waren wir körperlich nicht präsent“, befand Henning kurz nach dem Spiel. Vorne ließ die TGV klarste Chancen aus, defensiv fehlte die nötige Aggressivität, um dem Gegner besser Paroli zu bieten.

Voerder Fehler werden schnell zu Gegentoren

In Durchgang zwei präsentierten sich die Voerder wacher. Das Momentum schien mehrfach zugunsten der TGV zu kippen, am Ende fehlten aber die letzten Prozentpunkte, um das Spiel endgültig zu drehen. 90 Sekunden vor dem Abpfiff gelang Dennis Riebeling noch der Ausgleich zum 33:33, nach der erneuten Führung für die Dragons nutzten sie einen Fehler der Voerder und sorgten per Tempogegenstoß für die Entscheidung.

Positiv aufseiten der Hausherren war das Comeback von Tim Fabiunke. Der Torhüter zog sich kurz vor Saisonbeginn eine schwere Verletzung zu und stand gegen Schalksmühle erstmals wieder auf der Platte. Zudem wurde Marcel Heyde vor dem Spielbeginn unter großem Applaus verabschiedet. Der Linkshänder musste seine Laufbahn aufgrund von anhaltenden Verletzungssorgen beenden. Am Ende einer harten Saison steht für die Voerder trotz der abschließenden Niederlage der erfolgreiche Klassenerhalt. „Auch wenn das heute nicht unser Anspruch war, hat die Mannschaft eine tolle Saison gespielt“, bilanzierte Henning.

